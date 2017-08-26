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Politika

Bakan Eroğlu'ndan Haluk Levent'e davet

“Sanatçılar gelirse onlar da 'Ormanlar, yanmasın, vatandaş dikkatli olsun' diye türkü okusun”

26 Ağustos 2017 17:00

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılması faaliyetine katılacağını belirten sanatçı Haluk Levent'in seslendirmesi durumunda türkü sözlerini kendisinin yazabileceğini belirtti.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine, Şeytan Sofrası mevkisinde meydana gelen  yangına ilişkin açıklama yaptı. Yanan alanların tahsis edildiği iddialarının  doğru olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Bizim hükümetimiz döneminde bir metrekare  alan dahi başka bir amaçla tahsis edilmedi. Hatta bir yıl içinde yanan alanları  ağaçlandırmak durumundayız." dedi.

Şeytan Sofrası mevkiinde 5 hektar alanın yandığını ve hemen  söndürüldüğünü aktaran Bakan Eroğlu’nun açıklamaları şöyle:

"Yanan alanın derhal ağaçlandırılması için talimat verdim. Şeytan  Sofrası'nı cennet sofrası gibi yemyeşil yapacağız. Hatta fırsat bulursam bazı  sanatçı kardeşlerim, 'Bakanım haber ver biz de gelelim' dedi. Ben de Twitter'dan  onlara mesaj yolladım, 'Ben de gelmeye çalışacağım sizlere de teşekkür ediyorum'  dedim. Bütün vatandaşlarla davul-zurna ile... Hatta sanatçılar gelirse onlar da  'Ormanlar, yanmasın, vatandaş dikkatli olsun' diye türkü okusun. İsterse ben de  türkünün sözlerini yazabilirim. 'Böyle bir program yapalım' diyoruz. Çalışmalar  başladı."

Bakanlık ile Haluk Levent arasındaki Twitter mesajları

Bakan Eroğlu, sanatçı Haluk Levent'in, Ayvalık'taki orman yangınına  ilişkin sosyal medyadaki paylaşımına yanıt verdi. Haluk Levent, Şeytan  Sofrası'ndaki yangına ilişkin, Twitter hesabından, "Tüm takipçilerim! AHBAP  olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var  mısınız?" mesajını paylaşmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından Levent'in bu  mesajına karşılık, "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı.  Kasım'da fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."  yanıtı verildi.

Levent bu paylaşıma, "Orman ve Su İşleri bu tweeti attı. Tamam biz de  Kasım ayında fidanlar dikilirken orada olacağız. Ve ondan sonra diğer yakılan  ormanlarda..." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Bakan Eroğlu, "Ayvalık'daki yangında zarar gören 'Şeytan Sofrası'na  Ekim veya Kasım ayında ilk fidanları dikeceğiz. İsmini de 'Cennet Sofrası'  yapacağız.", "Ayvalık'daki orman yangınında zarar gören sahanın yeniden  ağaçlandırılması için çalışmalara başladık" paylaşımında bulundu.

 

ETİKETLER

Orman ve Su İşleri BakanıVeysel EroğluHaluk LeventdavetAyvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası

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