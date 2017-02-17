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Politika

Bakan Eroğlu'ndan Bakan Çelik'e: Suyla değil sütle ilgilen

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında 'teknik görüş ayrılığı' yaşanıyor

17 Şubat 2017 19:01

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen sulama görevlerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kaydırılmasını öngören taslağa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan itiraz geldi. İki bakanlığı arasındaki bu "teknik görüş ayrılığı" nedeniyle, bakanlar düzeyine varan ilginç bir atışma yaşanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri’nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlanması konusunda yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu belirterek, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın zaten işi çok fazla. Suyla değil de sütle ilgilenirlerse daha faydalı olur” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise konuyla ilgili olarak sulama ve toplulaştırma faaliyetlerinin farklı bakanlıklarda olduğuna dikkat çekerek, Devlet Su İşleri’ni kendi bakanlığı bünyesine alacaklarını, böylece daha verimli toprak yönetimi yapılacağını savundu. Çelik, sulama ve toplulaştırmayı tek elde toplayacaklarını ifade etti.

İki bakanlık arası su krizi

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hazırlayarak görüşe açtığı kanun taslağı ile tarımsal sulama işlerini bakanlık bünyesine almaya hazırlanıyor.

Taslağa göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kapatılarak yerine Toprak Su Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Kalkınma ve Örgütlenme Genel Müdürlüğü kurulacak. Sulama işleri bakanlık bünyesine alınacak.Toprak Su Genel Müdürlüğü de su kaynakları ve su sınıflandırması konuları ile tarımsal sulamada verimliliği artıracak çalışmalar yapacak.

Yeni genel müdürlük, sulama tesisleri yaptıracak ve işletecek, işletmeye açılmış sulama tesislerinin bakım, onarım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirecek.

Ancak halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen sulama görevlerinin büyük bölümünün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na kaydırılmasını öngören taslağa, Orman ve Su İşleri Bakanlığı itiraz ediyor.

Sulama işinin hali hazırda sorunsuz yürütüldüğünü savunan Bakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’yla görev paylaşımı yapılmasının yetki karmaşası ve çift başlılığa yol açacağı görüşünde.

Bakanlık yetkilileri, “Aynı işi iki kurum yapamaz. Çünkü zaten biz bu işi yapıyoruz” diyor.

 

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