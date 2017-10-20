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Bakan Eroğlu'dan 'doğal gaz' uyarısı: Bilinçli şekilde kullanılması lazım

Sait KARADUMAN/İSCEHİSAR (Afyonkarahisar), (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, doğal gaz kullanımında emniyet tedbirleri alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Doğal gazın hassas ve bilinçli şekilde kullanılması lazım

20 Ekim 2017 20:11

Sait KARADUMAN/İSCEHİSAR (Afyonkarahisar), (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, doğal gaz kullanımında emniyet tedbirleri alınmasının önemli olduğunu belirterek, \"Doğal gazın hassas ve bilinçli şekilde kullanılması lazım. Buna azami ölçüde vatandaşlarımız, dikkat ederse isabet olur\" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın İscehisar İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen İscehisar Doğal Gaz Hattı Giriş İstasyonu\'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, İscehisar\'a yapılan hizmetlere hükümet olarak büyük önem verdiklerini belirtti. Eroğlu, \"Burada yapılan çalışmalara baktığımız zaman istediğiniz her şey yapıldı. \'Dere ıslahı\' dediniz, 11 tane dere ıslahı yaptık. Baraj istediniz, bunları da yaptık\" dedi.
Doğal gaz kullanımında emniyet tedbirlerinin alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, doğal gazın hassas ve bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: 
“Hükümetimiz İscehisar\'da Emniyet Müdürlüğü ve lojmanını yaptı. Çok sayıda okul yapıldı buraya. En çok arzu ettiğim, üst geçit vardı. Kazalar oluyordu. Hatta bir keresinde Ankara\'ya giderken, biz de büyük bir kaza geçirmiştik. Geçen yıl Sayın Başbakan\'ımız \'Derhal yapılsın\' diye talimat verdi ve o da yapıldı. Karahisar Tüneli açılırken burası da Başbakan\'ımız tarafından açıldı. Doğal gazda emniyet tedbirleri alınması çok önemli. Doğal gazın hassas ve bilinçli şekilde kullanılması lazım. Buna azami ölçüde vatandaşlarımız dikkat ederse isabet olur\" diye konuştu.
Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Doğal Gaz Hattı Giriş İstasyonu\'nun açılışını yaptı.

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