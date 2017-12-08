Bakan Eroğlu'dan ABD'ye 'Kudüs' tepkisi: Kararı asla kabul etmiyoruz

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, \"Biz, bu kararı asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. O coğrafya, bizim gönül coğrafyamızdır\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, bazı tesislerin temel atma törenine katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için memleketi ve seçim bölgesi Afyonkarahisar\'a geldi. Şuhut ilçesinde Arızlı Göleti\'nin temel atma törenine katılan Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki gösterdi. Bu kararı tanımadıklarını belirten Bakan Eroğlu, \"Kudüs için ilelebet mücadele edeceğiz. Kudüs, mukaddes diyar, ilk kıblemiz. Dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram\'dan Mescid-i Aksa\'ya gelip, oradan miraca yükseldiği mübarek bir diyar, İslam toprağı\" dedi.

\'BU TOPRAKLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ\'

ABD\'nin daha önce meclisinde bir karar aldığını hatırlatan Eroğlu, \"Ancak bunu daha önceki devlet başkanları, uygulamadı. Fakat Trump, bunu imzaladı ve Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olmasını kabul etti. Biz, bunu asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Kudüs, o kadar önemli ki Cenab-ı Allah, Kur\'an-ı Kerim\'de, İsra Suresi\'nde şöyle buyuruyor. \'Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim. diye kulunu Mescid-i Haram\'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa\'ya götüren Allah\'ın şanı yücedir\'. Dolayısıyla Mescid-i Haram\'ın ve Mescid-i Aksa\'nın da sahibi Allah\'tır; ama bizler de onun rızasına uygun şekilde çalışacağız ve ilelebet bu topraklar için mücadele edeceğiz\" diye konuştu. Alınan kararı ayıpladıklarını ve \'gönül coğrafyası\'na sahip çıkacaklarını vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"O coğrafya, bizim gönül coğrafyamız. Asırlardır, bunun için mücadele ettik. 16 Haçlı Seferi oldu. Bu kahraman millet, göğsünü siper etti; onlara geçit vermedi. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye ve bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacaktır. Bu kararı, kabul etmiyoruz ve ayıplıyoruz; çünkü Kudüs\'ü Şerif, sadece Müslümanlar değil aynı zamanda Hristiyanların da mübarek bir mekanıdır. Bir kısmı da Yahudilerindir. Devlet-i Ali Osmanlı, oralara hakim olduğu zaman bütün dinlere karşı hoşgörü gösterdi; ama maalesef bunlardan o hoşgörüyü göremiyoruz. Hayırlısı olsun, bununla ilgili mücadelemiz devam edecektir.\"

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından tören alanındaki butona basarak, Arızlı Göleti\'nin temelini attı. Törene, Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti\'li milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal ile protokol üyeleri katıldı.

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