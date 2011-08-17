-Bakan Eroğlu'dan "HES" vurgusu TRABZON (A.A) - 16.08.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''HES'lere ihtiyacımız var. Türkiye'de HES'ler elektriğin sigortasıdır'' dedi. Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, il koordinasyon toplantısına katılmak üzere geldikleri Trabzon'da, valiliği ziyaret ettiler. Vali Recep Kızılcık, makamında gerçekleşen ziyarette bakanlara telkariden yapılan fincan takımı armağan etti. Bakanlar Eroğlu ile Bayraktar, valilik makamındaki ziyaretin ardından valilik toplantı salonundaki il koordinasyon toplantısına katıldılar. Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmada, Of ilçesindeki Solaklı Vadisi ile ilgili örnek çalışmanın toplantıda sunulacağını belirterek, ''Solaklı Vadisi'ni niye seçtik? HES'lere karşı kamuoyunda bir tepki var. Bunun pek çoğu yersiz aslında ama biz de bu konuda HES'lerden önce bir vadinin durumu neydi, HES'lerden sonra vadinin durumu denir, bunu göstermek için böyle bir örnek vadi seçelim dedik'' diye konuştu. Vatandaşların Trabzon'daki Solaklı ve Rize'deki İyidere Vadisi'ndeki muhteşem ekolojik çalışmaları görünce diğerlerinin de böyle olmasını isteyeceğini belirten Eroğlu, ''HES'lerin asla çevreyi tahrip etmediğini, çevrenin bu şekilde daha muhteşem bir dönüşümle mesirelik alan kullanımına hatta turizme açılabileceğini de göstermiş olacağız. Vadileri bulundukları o şehir için hayat kaynağı şeklinde düşünüyoruz'' dedi. Eroğlu, ''üç E'' prensipleri olduğunu vurgulayarak, ''Emniyet, ekonomi ve estetik. Estetik daha önce son plana atılıyordu, hatta dikkate bile alınmıyordu. Bundan sonra birinci plana alınacak dedik'' diye konuştu. Eroğlu, HES'lere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''HES'lere ihtiyacımız var. Türkiye'de HES'ler elektriğin sigortasıdır. Biz enerjide akaryakıt da dahil yüzde 74 dışa bağımlıyız. Cari açığımızın tamamı bu enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yazıktır. Bütün dünyada hidroelektrik enerji, temiz, yenilenebilir ve teşvik edilen bir enerji kaynağıdır. Bütün gelişmiş ülkeler bu kaynaklarının yüzde 85–90'ını kullandılar. Hatta bizimle 'su akar Türk bakar' diye alay ediyorlardı. Bizim büyük potansiyelimiz var. 180-200 milyar kilovatsaatlik bir potansiyel var. 2002 yıllarında bunun ancak 26 milyar kilovatsaati kullanılabiliyordu, gerisi boşa akıyordu. HES'lerin büyük faydası var. Temiz ve yenilenebilir. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli faktör. Karbon salınımı söz konusu değil.'' HES'lerin Karadeniz'deki önemine değinen Eroğlu, ''Karadeniz'de ise küresel iklim değişimi sebebiyle gelecekte yağışların yüzde 25 artacağını, anlık yağışların olabileceğini dikkate alırsak, HES'ler aynı zamanda nehri kontrol ettikleri için taşkın koruma için de büyük faydası var'' dedi. -''Bazı firmalar vahşice çalıştı''- ''Başlangıçta HES'leri yapan bazı firmalar vahşice çalıştı. Bu fazla değildi ama hep örnek olarak gösterildiler. Bu firmalara gereken cezayı verdik, kapattık, ruhsatlarını iptal ettik'' diyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu anda firmalar çok daha çevreci. Bir ağaç keserse yerine 5 ağaç dikmek için gayret ediyorlar. HES'ler bizim için elzemdir. Barajlar, göletler ülke için lüks değildir. Mecburiyetten kaynaklanıyor. Sudan mutlaka ucuz temiz yenilenebilir enerji üretmeliyiz. Biz bunu keyif için yapmıyoruz. İhtiyacımız olduğu için yapıyoruz. Madem böyle bir faydası var, çevreci muhteşem projeler yapalım diye karar aldık.'' -Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar- Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar da hükümetin çalışmalarına değinerek, ''Hükümetimiz son 8.5-9 yılda Türkiye'nin her tarafında, Türkiye'nin imkanlarını, Türkiye'de kaynağın vatan, millet olduğunu, Türkiye'de başarının sağlanması için kendi insanımızın yeterli olduğunu ilke edinerek çalışmalarını sürdürmektedir'' dedi. HES'lerin önemine vurgu yapan Bayraktar, ''Bizim insan olarak hayatta kalabilmemiz için damarlarımızda kan dolaşmadan olmaz. Enerji de bir ülkenin bağımsızlığı için, gelişmesi için, ayakta kalabilmesi için en temel faktördür. Bu bakımdan dünya sudan, HES'lerden enerji üretiminde yüzde 90-95lere ulaşmışken biz tabii 30, 40 sene gerideyiz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.