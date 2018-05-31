Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (2)

BARAJ İÇİN FİRMANIN 3 VARDİYA ÇALIŞMASINI İSTEDİ

İzmir\'den Maniya\'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nu Valilik binası önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, belediye başkanları ve kurum müdürleri karşıladı. Vali Güvençer, Bakan Eroğlu adına 5 okulda 750 fidan diktiklerini belirtti. Bakan Eroğlu, görev süresi boyunca 4 milyar 37 milyon fidan dikildiğini açıkladı. Ziyarette Manisa Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Kayriye Kumsal Küçükada, Bakan Eroğlu\'na resminin ve barajların bulunduğu tablo hediye etti.

Bakan Eroğlu, kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Manisa\'ya 2016 yılına kadar 16 milyon 314 bin lira yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Eroğlu, 2016-2019 yılları arasında 112 milyon 743 bin lira yatırım yapılmasının planlandığını ifade etti. Manisa\'ya her gelişinde heybesinin dolu olduğunu ifade eden Eroğlu, 2017 yılındaki ziyaretinde 88 proje açıkladığını ve 702 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi. Yapılan yatırımlardan 47\'sinin bittiğini, 41 yatırımın ise sürdüğünü kaydeden Eroğlu, bazı yatırımlarda firmalarla sıkıntı yaşandığını ve firma değişikliğine gidildiğini belirtti. Yaşanan sıkıntılarla ilgili bürokratlara talimat veren Eroğlu, Akhisar\'da bitirilemeyen baraj için firmanın 3 vardiya çalışmasını istedi. Eroğlu, \"Manisa\'da 24 baraj ve göleti bitirdik. 22 baraj ve 6 gölet inşaat halinde. Bitirmek için gece- gündüz çalışıyoruz. 36 baraj, 16 göletle Türkiye\'den en çok baraj ve göletlere sahip il olunacak. 172 bin dekar alanı sulamaya açtık. Eski Türkiye artık yok. 86 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 4 şehir ormanı yaptık. Manisa\'da şifalı bitkiler var. \'Şifalı bal üreteceğiz\' demiştik. 7 bal ormanı kurduk. Arıcılığa tam destek veriyoruz. Türkiye\'de 407 bal ormanı kurduk\" dedi.

\'SPİL DAĞI\'NDA 10 YAŞ GENÇLEŞTİM\'

Manisa\'da 7 tesisin temelini atacaklarını kaydeden Eroğlu, Spil Dağı Milli Parkı\'nı övdü. Kanser hastalarına Spil Dağı\'nın iyi geldiğini dile getiren Eroğlu, \"Spil Dağı oksijeni bol, muhteşem bir mekan. Ben bir gece kaldım, neredeyse 10 yaş gençleştim. Spil Dağı\'na muhteşem bir tabiat parkı kurduk. Spil Dağı\'nda muhteşem bir sağlık turizmi doğuyor. Türkiye\'de Uzun Göl\'de şimdi yer bulunmuyor. Allah nasip ederse biz burayı dünyanın en muhteşem tabiat parkı haline getiriyoruz. Spil Dağı\'na teleferik de yapıyoruz. Spil, sağlık turizminin merkezi olacak\" diye konuştu.

\'RECEP TAYYİP ERDOĞAN AĞIR SIKLET, DİĞERLERİ TÜY SIKLET\'

Toplantıda Gediz Nehri\'ndeki kirlilikle ilgili soruları cevaplayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlığın üstüne düşen görevleri yerine getirdiğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin atık su arıtma tesislerinin yapımında geciktiğini söyledi. Kirliliğin büyük ölçüde azaldığını kaydeden Eroğlu, atkı su arıtma tesisleri devreye girdiğinde de Gediz Nehri\'nin tertemiz olacağını ifade etti. Sanayicilere de seslenen Bakan Eroğlu, seçim döneminin hatırlatılması üzerine, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıkı denetime aldı. Kirleten mutlaka cezalandırılır. Seçim falan dinlemeyiz. Biz zaten yola devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet öbürleri tüy sıklet. Biz yola devam ediyoruz. Öbürlerinin işi tamam. Seçim zamanı diye kimseye müsamaha gösteremeyiz. Kirletiyorlarsa cezalandırırız\" dedi.

Türkiye\'de içme suyu ve sulama suyuyla ilgili sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu yanıtlayan Bakan Eroğlu, ülkede bazı yılların çok kurak geçtiğini söyledi. Kuraklığa rağmen yaptıkları gölet ve barajlar sayesinde su sıkıntısı çekilmediğini dile getiren Bakan Eroğlu, \"525 baraj, binden fazla gölet yaptık ve bunlar sayesinde biriktirdiğimiz suyu verdik. Bu seneye baktığımız zaman geçen seneden biraz daha iyi. Fakat kış ayları kurak geçti. 1 Ekim\'de bugüne kadar Manisa\'da 531 milimetre yağış olması gerekirken, 445 milimetre yağmış. Bir azalış var. Ancak son yağışlar biraz toparladı\" diye konuştu.

\'İSTANBUL\'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK YÜZDE 86\'

Ülke genelindeki rakamları paylaşan Bakan Eroğlu, içme suyuyla ilgili şu anda barajlarda yüzde 44 oranında doluluk olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Sulama maksatlı barajlarda yüzde 52, enerji maksatlı barajlarda da yüzde 52 doluluk var. İstanbul\'da barajlarda doluluk yüzde 86. Ankara\'da da iyi, İzmir\'de yüzde 46. Bursa\'da da yüzde 98 doluluk var. Büyükşehirlerde sıkıntı yok. Diğer illerde Güneydoğu Anadolu\'da Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa\'da sıkıntı olması söz konusu. Kilis\'teki sıkıntı nüfus artışı olmasından kaynaklanıyor. Kilis\'e 130 bin Suriyeli geldi. Bizim hesaplar altüst oldu. Yeni baraj yapıyoruz. Oradaki sıkıntıyı da kaldırıyoruz. Şu anda sulama ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı yok.\"

\'HİÇBİR ÇOCUK SULAMA KANALINA GİRMESİN\'

Yaz aylarında kanallarda yaşanan ölüm olaylarına da değinen Bakan Eroğlu, acı olayların yaşanmaması için sulama kanallarında yüzülmemesini istedi. Bakan Eroğlu, \"Dünyanın her yerinde kanal var. Ama eğitimli hiç kimse akıntılı kanala girmez. Genç kendine güveniyor giriyor. Kanalda kuvvetli akıntı var. Kanaldan sağ çıkılması mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde kanal etrafında korkuluk yok. Biz mecbur kaldık, korkuluk yaptık. Su verileceği zaman hiçbir çocuk kanalda yüzmeye cesaret etmesin. Sonu çok acı oluyor. Yüzme şampiyonu bile olsa kurtulması mümkün değil\" diye konuştu.



Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)



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