Bakan Eroğlu: Türk milleti 21'inci asra mührü vuracak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah Türkiye'nin bahtı açıktır. Yani 21'inci asra mührü vuracak olan millet, Türk milletidir" dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin Taş Medrese'de düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Partililer ve vatandaşın katıldığı bayramlaşmada konuşan Bakan Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda “İslam dünyasının yeni bir haçlı oyunuyla karşı karşıya kaldığını” öne sürdü. Bakan Eroğlu, "Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Buna yürekten inanıyorum. İnşallah Türkiye'nin bahtı açıktır. Yani 21'inci asra mührü vuracak olan millet, Türk milletidir" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin Osmanlı'dan bu yana oynanan en büyük oyun olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Bu oyun cenab-ı Allah'ın yardımı, milletimizin dirayeti ve kahramanlığı, cumhurbaşkanımızın direnişi sayesinde engellendi. Liderimiz ileri görüşlü ve dirayetli bir lider. Bu milletimizin bir zaferidir. Kendinizin yaptığı bu direnişi de küçük görmeyin" diye konuştu.

Bakan Eroğlu konuşmaların ardından vatandaşla bayramlaştı.