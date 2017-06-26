T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Eroğlu: Türk milleti 21'inci asra mührü vuracak

"İnşallah Türkiye'nin bahtı açıktır"

26 Haziran 2017 20:37

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah Türkiye'nin bahtı açıktır. Yani 21'inci asra mührü vuracak olan millet, Türk milletidir" dedi.

Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin Taş Medrese'de düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Partililer ve vatandaşın katıldığı bayramlaşmada konuşan Bakan Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda “İslam dünyasının yeni bir haçlı oyunuyla karşı karşıya kaldığını” öne sürdü. Bakan Eroğlu, "Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Buna yürekten inanıyorum. İnşallah Türkiye'nin bahtı açıktır. Yani 21'inci asra mührü vuracak olan millet, Türk milletidir" dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin Osmanlı'dan bu yana oynanan en büyük oyun olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, "Bu oyun cenab-ı Allah'ın yardımı, milletimizin dirayeti ve kahramanlığı, cumhurbaşkanımızın direnişi sayesinde engellendi. Liderimiz ileri görüşlü ve dirayetli bir lider. Bu milletimizin bir zaferidir. Kendinizin yaptığı bu direnişi de küçük görmeyin" diye konuştu.

Bakan Eroğlu konuşmaların ardından vatandaşla bayramlaştı.

 

ETİKETLER

veysel eroğlutürkiye21 asır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24