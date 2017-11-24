Bakan Eroğlu: Tıbbi ve aromatik bitkileri stratejik sektör ilan ettik (2)

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HOCASINA ÖDÜL VERDİ Orman ve Su İşleri Bakanı Bakan Eroğlu, Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen 'Saygı Günleri' etkinliğine katıldı

24 Kasım 2017 23:33

HOCASINA ÖDÜL VERDİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Bakan Eroğlu, Bartın Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Saygı Günleri\' etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında, \'Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar Ödülü\', Bakan Eroğlu\'nun da hocası olan Prof. Dr. Nevzat Kor\'a verildi. Ödül töreninde konuşan Bakan Eroğlu, \"Çok değer verdiğimiz, bizi yetiştiren, ufkumuzu açan Nevzat Kor için böyle bir program tertip etmeniz, bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Güzel gençlerin, gelecek nesillerin, güzel insanların ortaya çıkarılması lazım. Maalesef bazı kelimeler Türkçe\'de unutuluyor. Bunlardan birisi vefa. Hocamızı ne kadar anlatsak azdır. Hocamın fevkalade meziyetleri var. Hocama gönülden teşekkür ediyorum. Büyük düşünmeyi, kararlı olmayı gösterdi. Azim, irade konusunda bize çok ders verdi\" dedi.

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