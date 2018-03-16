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Bakan Eroğlu: Su zengini değiliz, sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor

"Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz"

16 Mart 2018 10:51

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sulamada imzalanacak bir sözleşmeyle abonelik uygulaması getirileceğini belirtti. Eroğlu, "Sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor. Çünkü su zengini değiliz" dedi.

Meclis Tarım Komisyonu’nda konuşan Eroğlu, şunları söyledi:

"Gerektiğinde tarlasına saat koyacağız veyahut vanadan alacak. Artık biz şu anda bütün Türkiye’de, öncelikle kritik, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlamak üzere tarla içine kadar vanasını koyarak ve sayacını koyarak vatandaşa suyu götüreceğiz. 

Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz. Ama sulamadan mutlaka ücret almamız gerekiyor. Çünkü su zengini değiliz. Öncelikle kritik, su sıkıntısı çeken bölgelerden başlamak üzere tarla içine kadar vanasını koyarak ve sayacını koyarak vatandaşa suyu götüreceğiz."

 

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