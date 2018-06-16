Bakan Eroğlu: Küresel bir güç olacağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Biz küresel bir güç olacağız. Zaten Türkiye çok güçlü. İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da valilik tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katıldı. Taş Medrese\'deki bayramlaşma törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, CHP Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKÜ Rektörü Mustafa Solak ve daire amirleri katıldı.

\'HEPİMİZ MEHMETÇİĞİZ\'

Bayramlaşma töreninde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin son çeyrekte yüzde 7.4 büyüdüğünü söyledi. Türkiye\'nin güçlü olduğunu anlatan Eroğlu, \"Gurur duyuyoruz. Daha da büyüyecek. İnşallah bu millet kahraman bir millet 2023, 2053, 2071 ve 2099 hedeflerini gerçekleştirecektir. Biz küresel bir güç olacağız. Zaten Türkiye çok güçlü. Fırat Kalkanı Harekatını bu ülke nitekim Afrin Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını yapan bu millet ve şu anda Kandil\'e yürüyen ordu bu ordu. Hepimiz Mehmetçiğiz. İnşallah ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız. Büyük hedeflere doğru yelken açtık. Özellikle bizim milletimizin, devletimizin büyük hedefleri var. Bütün gayemiz ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak. Hedefimiz budur. Hedefi olmayan büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Ama bizim kızıl elmamız var. Kızıl elmalarımız var. Dolayısıyla o hedeflere yürüyeceğiz bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın Allah\'ın izniyle\" dedi.

\'AYAKTA KALMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMAK GEREKİR\'

\"Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır\" diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Türkiye güçlü olursa gönül coğrafyasına destek verebilir. Çünkü gönül coğrafyamızın Orta Asya\'dan Balkanlara Afrika\'dan ta Kafkaslara kadar bizden çok şey beklediklerini herkes biliyor. Bizden bekliyor. Gönül coğrafyası her şeyi bizden bekliyor. Hatta onların ifadesiyle tarih Türkiye\'yi, bizi çağırıyor. Dolayısıyla biz de hazır olmamız lazım. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktır. İnşallah biz de daha güçlü Türkiye\'yi daha müreffeh, daha huzurlu Türkiye\'yi kuruyoruz. Önümüzde bir seçim var. İnşallah bu seçim demokratik bir şölen şeklinde geçer. Şimdiye kadar da demokratik şölen içinde geçti. Herkes demokratik hakkını rahatça kullanacak. Birbirimizin düşüncesine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Herkesi sevmek durumundayız. Sevmiyorsak bile en azından saygı göstermek durumundayız. Bizim hedefimiz herkesi kucaklamak, herkesi sevmektir.\"

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra huzurevi, polis evi ve İl Jandarma Komutanlığı\'na da giderek bayramlaştı.

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