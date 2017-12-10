Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Kudüs gözbebeğimizdir. Dolayısıyla ABD\'nin bu tavrını kabul etmiyoruz. Esasen Birleşmiş Milletler\'in kararlarına da aykırıdır\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Burdur merkez ilçe kongresine katıldı. Öğretmenevi Konferans Salonu\'nda yapılan toplantıda yaptığı konuşan Bakan Eroğlu, ABD Başkanı\'nın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımak için bir adım attığını belirterek, \"Bunu tanımıyoruz. Müslümanlar\'ın ilk kıblesi. Bir toprak değil orası, mukaddes bir yer. Oranın mukaddes bir yer olduğu ayet-i kerimeyle tescil edilmiştir. Her Müslümanın sahip çıkması üzerinde bir vecibedir. Kudüs gözbebeğimizdir. Dolayısıyla ABD\'nin bu tavrını kabul etmiyoruz. Esasen Birleşmiş Milletler\'in kararlarına da aykırıdır\" diye konuştu. Bakan Eroğlu, \"Bütün düşmanların ortak hedefinin Türkiye olduğunu belirterek, \"Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye. Bütün herkes burayı düşürmek istiyor. Ama onların bir hesabı varsa cenabı Allah\'ın da bir hesabı var.\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu daha sonra Burdur Valiliğine geçerek Vali Şerif Yılmaz\'ı ziyaret etti. Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında Burdur\'da temeli atılacak 13 tesise 81 milyon TL harcanacağını belirtti. Eroğlu, \"Antalya\'ya gelen 10 milyona yakın turistin yüzde 15\'ini Burdur\'a çekmek için bir hedef koyalım ve bakanlık olarak biz her türlü desteği verelim. Yabancı basın mensuplarını davet edeceğiz. Tabiat turizmi master planını daha önce hazırlamıştık\" dedi.

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