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Politika

Bakan Eroğlu kendisini tanımayan öğrencilere 'muhtar adayıyım' dedi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, girdiği bir giyim mağazasında üniversiteleri kızlara 'Beni tanıyor musunuz?' diye sordu, üniversiteli kızlar 'Belediye başkan adayı mısınız?' diye cevap verdi

04 Mart 2014 07:45

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, esnaf ziyaretinde kendisini tanıyamayan ve 'Başkan adayı mısınız?' diye soran üniversiteli kızlara esprili bir yanıt vererek, "Hayır, muhtar adayıyım" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın ilçelerinde gerçekleştirdiği bir dizi temel atma töreninin ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

Ziyarette esnafları dolaşarak hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Eroğlu, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Girdiği bir giyim mağazasında üniversiteleri kızlara "Benim tanıyor musunuz? diye soran Bakan Eroğlu, kızların "Belediye başkan adayı mısınız?" sorusuna verdiği "Hayır. Muhtar adayıyım" cevabı mağazadakileri güldürdü.

Eroğlu daha sonra kendisini tanıttı ve "Ben kaç yıldır bakanım biliyor musun? 2007 yılında susuzluk olunca suyu kim getirdi" diye sordu.

 

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