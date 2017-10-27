Bakan Eroğlu: İstanbul'u dikey olarak değil, yatay olarak hazırlamamız gerekir (2)

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NEVŞEHİR KÜLLİYESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi'nde incelemelerde bulundu

27 Ekim 2017 19:26

NEVŞEHİR KÜLLİYESİ\'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi\'nde incelemelerde bulundu. Külliyenin içini gezen Bakan Eroğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'den külliyeyle ilgili bilgi aldı.
Devlet Su İşleri\'nce (DSİ) yaptırılacak 4 tesisin toplu temel atma törenine katılmak üzere geldiği kentte yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi\'nde inceleme yaptı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, belediye öncülüğünde yapımı devam eden külliyeye ilişkin Bakan Eroğlu\'na bilgi verdi. 
Başkan Ünver, Bakan Eroğlu\'na iç bölümlerini gezdiği Nevşehir Külliyesi\'nde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari özelliklerin yansıtıldığı söyledi. Ünver, 3 kattan oluşan külliyenin; açık ve kapalı mekanlarıyla 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye evi, 500 kişilik konferans salonu, alimler misafirhanesi, kütüphane ve sağlık merkeziyle özel bir görünüm kazanacağını belirtti. 
Bakan Eroğlu ise Nevşehir’de, böyle bir eserin en kısa sürede hizmete sunulması dileğinde bulunarak, yatırıma emek veren herkese teşekkür etti.

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