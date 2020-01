Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili sıkıntı yok

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajlardaki son duruma ilişkin bilgi vererek, \"İçme ve sulama suyu ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere geldiği Yalova\'da önce valiliği ziyaret etti. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Eroğlu, protokol mensuplarıyla tokalaştı. Eroğlu’nun Yalova ziyaretinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş da yer aldı. Vali Yılmaz’dan brifing alan Bakan Eroğlu, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek, barajlardaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde yağışların başladığını dile getiren Eroğlu, şunları söyledi:

\"Bugün, Ege sahilleri kıyı şeridinde, pazartesi de aşağı yukarı bütün Ege’de ve neticede salı günü de yaklaşık olarak tüm Türkiye’de yağış bekliyoruz. İnşallah, bundan sonra yağışlı mevsim gelecek. Şunu belirteyim. Biz, su ile alakalı çok büyük düşünüyoruz. Eskiden vatandaşlar, \'Su, gelecek mi, gelmeyecek mi?\' diye bir korku içindeydi. Şimdi, artık öyle bir korku yok. Bizim A-B planlarımız var. Biz daha önce her sene mayıs ayında, benim başkanlığımda bir çalışma yapıyoruz ve şehirlerin durumu ne, A planı mı uygulanacak, B planı mı uygulanacak, diye değerlendiriyoruz. Bu sene de baktık, sıkıntıları giderdik. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda yüzde 31 doluluk, içme suyu maksatlı 90 büyük barajda yüzde 30 doluluk, enerji maksatlı 115 barajda yüzde 36 doluluk. Mesela İstanbul’da, şu an yüzde 55, İzmir’de yüzde 42, Bursa’da yüzde 42, Ankara’da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Bizim, orada B planı ve önümüzdeki yıl C planı devreye giriyor. Gerede’den 32 kilometre uzaktan, tek tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz, önümüzdeki yıl. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul’da 2071 yılına kadar problemi çözdük; çünkü Melen Barajı bitiyor. Sadece Melen Barajı’ndan 1 milyar 100 milyon metreküp su almak mümkün. Yani şu anda, tek başına bütün İstanbul’un hali hazırda ihtiyacını karşılayacak çözüm var. Hatları yapıldı.”

\'BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU NOKTADAN GEÇİYORUZ\'

Bakan Eroğlu, barajların her yıl ekim ve kasım döneminde, düşük seviyeye geldiğini söyleyerek, Türkiye’de sürekli akan nehrin olmadığını dile getirdi. Marmara Bölgesi için entegre su yönetimi hazırladıklarını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Marmara Bölgesi için ta Bulgaristan hudutlarına kadar entegre su yönetim sistemi hazırladık. Bir şehirde, mesela Sakarya’da su sıkıntısı olduğu zaman hemen B planı var, devreye alacağız veya İstanbul’da sıkıntı olduğu zaman orada başka su kaynakları var. Bir sistem oluşturduk. Biz, büyük düşünüyoruz. Asırlardır İstanbul ve İzmir su sıkıntısı çekmiş. Mesela İzmir için biz, \'bakın muhalefet belediyesidir, susuz kalsın, boşver, belediye su veremedi diye anlaşılsın\' gibi deme şeyimiz yok. Oraya da su götürmek, boynumuzun borcudur. Ta Manisa Gördes Barajı’ndan 115 kilometre mesafeden, içinden otomobil geçecek borularla İzmir’e su getirdik. Mardin’e suyunu biz götürdük. Şırnak’a biz götürdük, Kars’a biz götürdük. Merak etmeyin, su meselesi yok. Yüzde 30 veya yüzde 40, bunların önemi yok. Şu anda, barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu noktadan geçiyoruz. Ekim-kasım ayları, barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu dönem. Neden baraj yapıyoruz? Baraj yapmamızın sebebi şu. Türkiye’de sürekli akan nehir yok. Yazın neredeyse Kızılırmak bile adeta çay gibi akıyor. Biz kışın, ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmek için baraj yapıyoruz.”

\'TEK SEFERDE 77 BARAJIN AÇILMASI, DÜNYADA YOK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım Çarşamba günü 375 tesisin açacağını dile getiren Bakan Eroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, tek seferde 77 baraj açacak. Böyle tek seferde 77 barajın açılması, dünyada yok. Eskiden bir tuvaletin açılması için \'Bakan gidip, tuvalet açtı, modern tuvalet diye\' bakın internete, göreceksiniz. 32 gölet, 77 baraj, 139 sulama tesisi, 21 şehrin ilave içme suyu tesisi açılacak. Merak etmeyin. Hiçbir şehri, susuz bırakmayacağız. Allah\'ın izniyle de bırakmıyoruz. Hedef, 2050- 2060. İstanbul’da 2071 yılına kadar. Ondan sonra ne olacak, diye sorarsanız gelecek olan bakana bir mektup bırakacağım. Kaç milyon nüfus için planladığımızı söylemeyeceğiz; çünkü onu söylemek, pek uygun değil şu anda” diye konuştu.



