Bakan Eroğlu: Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz" dedi.

8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu'nda katılan Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşma Avrupa ve Orta Doğu'dan turistleri Afyonkarahisar'daki doğal güzellikleri görmeye davet etti. Belarus Büyükelçiliğisi Andrei Savinykh'ın da katıldığı sempozyumda Eroğlu, şöyle konuştu: "Tabii Belarusluları da davet ediyoruz. Burada termal turizm var. Belarus Büyükelçimiz zaten onun için geldi. İnşallah bütün Belarusluları buraya davet ediyoruz. Belarus ile Türkiye arasında kurulan komisyonun eş başkanıyım. Sağ olsun hem Büyükelçimiz hem de Hanımefendi davetimizi kabul ettiler. Belarus 10 milyon nüfuslu güzel bir memleket. Biz şimdi Allah nasip ederse her Belaruslu için Türkiye'de bir fidan dikeceğiz, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Belarus Büyükelçisinin Afyonkarahisar ve Türkiye'nin güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamasından mutluluk duyarız. Daha önce Meksika ve Malezya büyükelçileri gelmişti. Öncesinde Çin Büyükelçisini de davet etmiştik. Ülkeler arasında bağ kurmak, kültür köprüleri oluşturmak elzem diye düşünüyorum."