Bakan Eroğlu: Güya Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dolar kurundaki artışla ilgili olarak, \"Güya Türkiye\'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar. Dolarla oynamaya kalkıyorlar. Hep dış kaynaklı. Şimdi Avrupa bizim seçimlerle ilgileniyor. ABD bizim seçimlerle ilgileniyor. Yahu sana ne bizim seçimlerden, biz senin seçiminle ilgileniyor muyuz?\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar\'da merkeze bağlı Nuribey beldesinde DSİ tarafından yaptırılan \'Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması\' temel atma törenine katıldı. Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıyan 51 milyon lira maliyetli tesisin temel atma törenine Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, bakanlığa bağlı kurumların bölge ve şube müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'MEMBA SUYU GİBİ SU GETİRDİK\'

Bakan Veysel Eroğlu, şu ana kadar Afyonkarahisar merkez ve 45 yerleşim yerinin su meselesini kökünden çözdüklerini belirterek, \"45 yerleşim yeri susuzdu, arsenik problemi vardı, vatandaş zehirleniyordu, fakat haberi yok. Dolayısıyla Allah\'a şükür biz buraya memba suyu gibi su getirdik. Hatta eksikler varsa yapıyoruz. Bunun dışında madem ki burada yağış miktarı çok az, yani su zengini memlekette değiliz -ki hatta bana göre su fakiriyiz- O zaman ne yapmamız lazım, özellikle kışın ve ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmemiz lazım ki; yazın sulamada kullanalım. Sulama olmadan yeteri kadar verim almak mümkün değil\" dedi.

\'AZİZ MİLLETİM BU OYUNU GÖR\'

Türkiye\'nin şu anda çok önemli bir dönemeçte olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Niye diyeceksiniz? Türkiye kalkınıyor, şu anda 3,5 misli büyüttük Türkiye\'yi ve daha da büyüyecek. Büyük hedeflerimiz var. Bunu gören batı Türkiye\'den korkuyor. Eskiden Avrupa\'da Osmanlı geliyor diye çocukları korkutarak uyuturlarmış. Hala onların izleri var. Korkuyorlar, halbuki biz medeniyette, insanlıkta onlara örnek olmuşuzdur. Ama ne yapalım? Türkiye\'nin önünü keselim. Plan üstüne plan yapıyorlar Türkiye\'nin önünü kesmek için. Bakın Türkiye için neler yaptılar, muhtıralar, parti kapatma 15 Temmuz\'da biliyorsunuz yıllarca bir haini hazırlamışlar. Bir casusu, bir alçağı ve neticede 15 Temmuz\'da böyle bir alçak darbe girişiminde bulundular. Daha sonra güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmak istediler, \'Türkiye\'yi rahatsız edelim, önünü keselim, kalkınmasın, sürünsün, IMF\'ye muhtaç olsun, 70 sente muhtaç olsun, akaryakıt kuyrukları araçları uzaydan görünsün\' yani o günler geri gelsin. Bunu istiyorlar. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonu, Afrin operasyonunda onların oyunlarını bozdu. Şimdi oyunları devam ediyor. Güya Türkiye\'yi ekonomik olarak zor duruma sokacaklar. Dolarla oynamaya kalkıyorlar. Hep dış kaynaklı. Şimdi Avrupa bizim seçimlerle ilgileniyor. ABD bizim seçimlerle ilgileniyor. Yahu sana ne bizim seçimlerden, biz senin seçiminle ilgileniyor muyuz? Aziz milletim bu oyunu gör.\"

Tören sonrası vatandaşa ceviz, badem, zerdali, sedir ve iğde türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidan dağıtıldı.

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