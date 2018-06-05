Bakan Eroğlu: Gümbür gümbür seçimi kazanacağız

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, \"Basit bir seçim değil, milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli seçim. Allah\'ın izniyle o zaman da gümbür gümbür seçimi kazanacağız\" dedi.

İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesinde \'DSİ İscehisar Seydiler Kasabası Taşkın Kontrol Tesisi Temel Atma Töreni düzenlendi. Belde meydanındaki törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Ak Parti İl Başkan vekili Hüseyin Sezen, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bölge ve il müdürleri ve belde halkı katıldı. Bakan Eroğlu\'nu alanda, Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri karşıladı. Bazı vatandaşlar ise Bakan Eroğlu\'na istek ve taleplerinin yer aldığı not kağıtları vererek sıkıntılarını iletti.

Hasan Basri Mahalle Muhtarı Hacı Hüseyin Akkaya, Bakan Eroğlu\'na köstekli saat hediye etmek istedi. Hediyeyi geri çeviren Bakan Eroğlu, Akkaya ve vatandaşın ısrarlarına dayanamayarak saati kabul etti.

\'533 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇMIŞIZ\'

Afyonkarahisar\'da 100 yılda yapılamayacak yatırımları yaptıklarını söyleyen Bakan Eroğlu, eskiden bir elin parmağı kadar baraj ve göletin olmadığını vurguladı. Eroğlu, \"Şimdi var ya tam 76 baraj ve göletle destan yazıyoruz. Her tarafı suluyoruz. Sırf sulamalardan dolayı o kadar çok para kazanıyor ki çiftçilerimiz. Şu ana kadar 533 bin dekar araziyi sulamaya açmışız ve çiftçilerin cebine yılda 586 milyon lira, yani yarım katrilyondan fazla para giriyor\" dedi.

24 Haziran seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Bu seçimler çok önemli. Çünkü seçim, basit bir seçim değil, milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan gerçekten önemli seçim. Gümbür gümbür, güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda güçlü Meclis bunun için hedef 24 Haziran. Allah\'ın izniyle o zaman da gümbür gümbür seçimi kazanacağız\" diye konuştu.

Batının Türk milletini yok etmek istediğini savunan Bakan Eroğlu, \"Onların topu tüfeği varsa, bizim de bize yardım eden Allah\'ımız var\" dedi.

TEMEL ATMAYI BELDENİN EN YAŞLILARIYLA YAPTI

Bakan Eroğlu, daha sonra DSİ tarafından inşa edilecek taşkın koruma tesisiyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ağaçlandırma ve ormancılık çalışmalarının temelini beldenin en yaşlıları ve 5 çocuk annesi kadınla birlikte attı. Tören sonrası Orman İşletme Müdürlüğü tarafından programa katılanlara 2 bin fidan dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI