Bakan Eroğlu: Erbakan bunların hepsini tokatlardı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefetin ittifakını eleştirerek, \"Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, DSİ tarafından 161 milyon liraya yapılacak olan 8 tesisin toplu temel atma törenine katılmak üzere Kütahya\'ya geldi. Eroğlu, Kütahya\'da ilk olarak Vali Ahmet Hamdi Nayir\'i ziyaret etti. Eroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada barajlardaki doluluk oranları hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

\"Yağışlarda bir miktar azalma var. Bizim barajlarda geçen senede çok kurak geçti. Geçen sene son 45 yılın en kurak yılı geçti. Ona rağmen barajlarımız şuanda yüzde 44 içme suyu maksatlı barajlar dolu, sulama maksatlı barajlar yüzde 50 hala dolu, enerji maksatlı olan yüzde 49 dolu. Tabi yağışlara gelince özellikle nisan yağışları bekliyorduk. Ama şu anda bu hafta cumadan itibaren başlıyor. Pazar, pazartesi, salı çarşambaya kadar bölge bölge yağışlar devam ediyor. Güneydoğu\'da bir eksikliğimiz vardı. İstanbul\'da yüzde 88 dolu şuan, İzmir\'de geçen sene yüzde 64\'tü, bu sene yüzde 48, ama Bursa\'da yüzde 58 doluluk vardı bu sene yüzde 98. Şehirlerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bir tek Kilis\'te sorun vardı onunda sebebi Kilis\'in nüfusu 65 bin 130 tane Suriyeli kardeşimiz var. Neticede birden bire hesaplarımız alt üst oldu. DSİ Kilis\'e yeni baraj yapıyor. O bitinceye kadar şu anda içme suyu sıkıntısını aşmaya çalışıyoruz. Gaziantep\'e ilave 500 bin Suriyeli geldi. Şanlıurfa\'ya ilave arıtma tesisi yaptık ve orayı kurtardık. Gaziantep\'e ilave 500 bin nüfus için içme suyu hattını hızla döşüyoruz. Bu bölgede 1,5 milyar liralık projeyi hayata geçireceğiz. Tasarrufu elden bırakmamamız lazım. Türkiye su zengini ülke değil, su fakiri bir ülke de değil. Suyu akıllıca kullanıyoruz. Şunu gururla ifade edeyim, biz suyu dünyada en iyi yöneten ülkeyiz. Baraj inşaatlarında dünyada ilk 3\'e giriyoruz. Gölet inşaatlarında ise birinciyiz. Şu anda dünyada en çok suyla ilgili tesis yapan bakan benim. Türkiye\'de 7 bin 500 tesis yaptım. Ne kadar şükretsem az.\"

\'ERDOĞAN İLK TURDA CUMHURBAŞKANI OLACAK\'

Gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıtlayan Eroğlu muhalefetin ittifakı ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

\"Bizim adayımız milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğerleri ne yaparsa yapsınlar bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimizin desteği alıyoruz. Zaten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için çok işler başardı. Hayal edilmeyecek işler başardı. Önümüzdeki 24 haziranda ilk seferde ilk turda Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. Mesela Saadet Partisi rahmetli Necmettin Erbakan çıksa bunların hepsini tokatlar. Tabanın sesi değil bu bir defa Saadet Partisi\'ndeki birkaç kişinin aldığı karar. CHP\'nin havası başka, İyi Parti\'nin havası başka bu yüzden biz bunu önemsemiyoruz. Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz.\"

Eroğlu daha sonra DSİ tarafından yaptırılacak olan 8 tesisin toplu temel attı.\"

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