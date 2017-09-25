Bakan Eroğlu: Deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı (2)

182 MİLYONLUK 17 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Gümüşhane\'de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kentte 182 milyon liraya mal olacak 17 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmasında Kuzey Irak\'taki referanduma yönelik eleştirilerde bulundu. Eroğlu, \"Türkiye önündeki engelli aştı. Şimdi küresel bir güç olacağız. Bunun için hazır mıyız? Etrafımızı kuşatmak isteyen, ülkemizin bu hızlı gidişinden rahatsız olan ülkeler var. Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyenler var. Kuzey Irak\'ta bir adam kalkmış referandum yapıyor. Nedir? Bu acaba oradaki Kürt kardeşlerimizi ilgilendiriyor mu? tabi ki hayır. Orada İsrail bayrağı sallanıyor. İsrail projesinin bir parçası. Biz işte bunun için karşı çıkıyoruz. Bu bakımdan bizim her zamankinden daha güçlü olmamız gerekiyor. Bu coğrafya üzerinde gözü olan birçok ülke ve devlet var. Dolayısıyla bu coğrafyada ayakta kalmanın yegâne yolu güçlü olmaktan geçiyor\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler düğmeye basarak 17 tesisin temelini attı. Bakan Eroğlu ardından çiftçilere sertifikalarını dağıttı. Törende vatandaşlara çeşitli türlerde fidan dağıtımı da yapıldı.

SEMA DOĞAN PARKI\'NI GEZDİ

Törenin ardından Bakan Eroğlu, Gümüşhane’de Aydın Doğan Vakfı tarafından kente kazandırılan, belediye tarafından yapılan çalışmaların ardından sosyal yaşam alanına dönüştürülen Sema Doğan Parkı\'nı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra birçok sosyal aktivite alanı da oluşturulan parkı beğendiğini söyledi. Ziyarette Bakan Eroğlu bowling salonunda atış da yaptı. Bakan Eroğlu, 2 atışı sonrası tüm labutları devirmesi protokol üyelerince alkışlandı.

Bir süre parkta incelemelerde bulunan Erdoğlu daha sonra Bayburt\'ta hareket etti.



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