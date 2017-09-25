Bakan Eroğlu: Deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı

Fatih TURAN/GÜMÜŞHANE, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Artık deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) bu bakımdan çok önemlidir\" dedi.

Bakanlığına ait 17 tesisin temel atma töreni için sabah saatlerinde karayoluyla Trabzon\'dan Gümüşhane\'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Okay Memiş\'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Eroğlu, Valilik toplantı salonunda açıklamalarda bulundu. Hükümet ve bakanlıklarının önem verdiği Gümüşahane\'ye son 14 yılda 8 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını açıklayan Bakan Eroğlu, 182 milyon liralık 17 tesisin daha kentte kazandırılacağını ifade etti.

\'ÇOK BÜYÜK BİR HAMLEYİ YAPIYORUZ\'

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin dün akşam saatlerinde Trabzon\'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen \'Tabiat Turizmi\' toplantısını yönelik sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Türkiye\'de deniz turizminden tabiat turizmine kayma var. Doğa turizmine gelenler ülkeye daha çok para bırakıyor. Dün akşam gerçekten büyük bir toplantı yaptık. Bilhassa DOKAP kapsamında. Burada turistler o kadar çok gelmeye başladı ki, zengin turistler, artık deniz turizminden tabiat turizmine kayış başladı. DOKAP bu bakımdan çok önemlidir. Biz oturduk bilhassa bu bölgede Rize, Trabzon, Ordu ve Gümüşhane\'de \'Nasıl tabiat turizmini geliştirebiliriz\' diye planlama yaptık. Bu noktada özel sektörü de deveye sokacağız. Buradan özel sektöre teklif ediyorum. Burada muazzam bir yoğunluk var, Körfez ülkelerinden zengin turistler geliyor. Kalabalık geliniyor ve büyük paralar bırakıyor, hem de giderken de bavullarını doldurup gidiyor. Deniz turizmine gelen turistler ise her şey dâhil cuzi bir para bırakıyor. Buraya gelen turist 5 bin dolar bırakırken, öbürü 500 dolar bırakıyor. Buraya gelenler bavullarını yöresel ürünlerle doldurup gidiyor, öbürü ise otelde ne varsa onu alıp gidiyor. Bu konuda çok büyük bir hamleyi yapıyoruz. Özel sektöre teklif ediyorum; bu konuda çok büyük teşvik ve imkânlar, ormanda yerler, yer tahsis edeceğiz. Gelecek otelini yapacak, orman köşklerini yapacak. Tabi ki bunlar tabiatla uyumlu olacak, ağaç kesmeden. İnsanlar burada bol oksijen alacak. Gümüşhane\'ye gelen ve kalan 10 yaş gençleşir. Bunu oturduk konuştuk.\"

Bakan Eroğlu Gümüşhane\'de yapımı süren Harşit projesiyle de yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.



FOTOĞRAFLI