Bakan Eroğlu: Bize vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar (3)

ÇAY\'DA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay İlçesi\'nde DSİ tarafından yaptırılacak Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisi temel atma törenine katıldı. Dörtyol Meydanı\'nda yağmur altında yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, protokol üyeleri ve vatandaş da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan sonra Çay Müftüsü Adem Yıldız tarafından dün Ağrı\'da şehit olan ve Sinanpaşa İlçesi\'nde bugün toprağa verilecek uzman çavuş Ramazan Bağlan için Kuran okundu, dua edildi. Törende konuşan Bakan Eroğlu, \"İnşa edilecek sulama tesisiyle 89 bin 550 dekar arazi modern basınçlı sistemle sulanacak. Su tasarrufuyla birlikte yılda 45 milyon TL zirai gelir artışı elde edilecek\" dedi.

AŞURE DAĞITTI

Bakan Eroğlu tören sonrası vatandaşa çam ve ceviz fidanı dağıttı. Bakan Eroğlu daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz ve Milletvekili Hatice Dudu Özkal ile başına geçtiği 3 kazan aşureden katılımcılara dağıttı.

Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)



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