T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Eroğlu: Bize vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar (3)

ÇAY'DA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay İlçesi'nde DSİ tarafından yaptırılacak Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisi temel atma törenine katıldı

30 Eylül 2017 19:43

ÇAY\'DA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çay İlçesi\'nde DSİ tarafından yaptırılacak Selevir Modern Basınçlı Sulama Tesisi temel atma törenine katıldı. Dörtyol Meydanı\'nda yağmur altında yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, protokol üyeleri ve vatandaş da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan sonra Çay Müftüsü Adem Yıldız tarafından dün Ağrı\'da şehit olan ve Sinanpaşa İlçesi\'nde bugün toprağa verilecek uzman çavuş Ramazan Bağlan için Kuran okundu, dua edildi. Törende konuşan Bakan Eroğlu, \"İnşa edilecek sulama tesisiyle 89 bin 550 dekar arazi modern basınçlı sistemle sulanacak. Su tasarrufuyla birlikte yılda 45 milyon TL zirai gelir artışı elde edilecek\" dedi.
AŞURE DAĞITTI
Bakan Eroğlu tören sonrası vatandaşa çam ve ceviz fidanı dağıttı. Bakan Eroğlu daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz ve Milletvekili Hatice Dudu Özkal ile başına geçtiği 3 kazan aşureden katılımcılara dağıttı.
Muzaffer NAL/ÇAY(Afyonkarahisar), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI OrmanSuBakanı Veysel EroğluDSİSelevir Modern Basınçlı Sulama TesisiDörtyol MeydanıVali Mustafa Tutulmaz AK Parti Milletvekili Hatice DuduDSİ Genel Müdürü Murat Acu Afyonkarahisar Belediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24