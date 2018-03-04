Bakan Eroğlu açıkladı: Salı günü Türkiye'nin tamamını yağış kaplayacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl yağış azlığı olmasına rağmen hiçbir şehrin susuz bırakılmayacağını söyledi. Barajlardaki su seviyesinin yüzde 40’tan yüzde 50’ye doğru yükselmeye başladığını, bazı yerlerde yüzde 70- 80 dolulukta barajlar olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, "Su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi. ''3 ilimizde sıkıntı olabilir'' diyen Eroğlu, ''Onlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep'' diye konuştu. Eroğlu, Salı günü Türkiye'nin tamamında yağış beklendiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a geldi.

"Salı günü Türkiye’nin tamamını yağış kaplayacak"

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bu yıl yağış azlığından dolayı hiçbir şehri susuz bırakmayacaklarını belirterek, meteorolojik tahminde bulundu. Eroğlu, "Bugün cumartesi ve aşağı yukarı Türkiye’nin her yerinde yağış var. Yarın pazar bir kısım alanda yok. Ama yağışlar bütün Türkiye’de devam edecek. Pazartesi günü, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu’nun bir kısmı, Akdeniz’in bir kısmında yağış yok ama diğer alanlarda yağış var. Salı günü Türkiye’nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım yağış var. Barajlarımızda su seviyesi yükselmeye başladı, yüzde 40’tan yüzde 50’ye doğru. Ama bazı yerlerimizde yüzde 70- 80 olan barajlarımız var. Biz özellikle su sıkıntısı yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz merak etmeyin. Allah’ın izniyle bütün illerimizde yeteri kadar su vereceğiz, vatandaşı susuz bırakmayacağız" dedi.

'3 ilimizde sıkıntı olabilir'

Hiçbir şehirde yağışların azlığından dolayı su kesintisi olmayacağını aktaran Bakan Eroğlu, "Şehirlerimizin hiçbirinde yağış azlığından dolayı su kesintisi olmayacak. Geçen hafta benim başkanlığımda bütün Türkiye’de 81 ilin suyun yaz aylarındaki durumu hakkında toplantı yaptık. 3 ilimizde sıkıntı olabilir düşüncesiyle onunla ilgili de tedbirler alıyoruz. Bunun dışında bütün illerimizde sıkıntı yok. Onlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Gaziantep’te dünyanın en büyük isale hattını yapıyoruz. Melen’den sonra Türkiye’nin büyük isale hattı içme suyu temin projesi. İnşallah bu sene bitireceğiz. Cumhurbaşkanımız geçen hafta oradaydı, ben de oradaydım. Bu meseleye el attık. Kilis’le ilgili de tedbirlerimizi alıyoruz. Yeni bir baraj isale hattı planlıyoruz. Adıyaman’la ilgili de tedbirlerimiz aldık" diye konuştu. (DHA)