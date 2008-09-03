Bakan Eroğlu açıkladı:

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "İstanbul Boğazı'na 3. köprü kaçınılmaz. Ama güzergah üzerinde orman alanlarının tahrip edilmemesini istiyoruz" dedi. Bakan Eroğlu, Yüksel İnşaat Avizeli Salon'da düzenlediği "6 Yılda Yapılan Çevre Yatırımları" konulu basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.



Eroğlu, bir gazetecinin, "Sayın Başbakan bir konuşmasında, 'çevrecinin daniskasıyım' dedi. Siz yıllardır birlikte çalışıyorsunuz. Bu kadar iddialı konuşmasına neden olacak ne gibi çalışmalar yaptı?" sorusunu cevaplandırırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kentte ilk olarak, katı atık toplama ve bertarafı ile tıbbi atık bertarafı gibi çalışmaları yaptığını anlattı.



Erdoğan'ın göreve geldiği dönemde çöplerin toplanamadığını, vahşi çöp depolama yapıldığını, çöp alanlarında patlamalar yaşandığını belirten Eroğlu, "Kentte susuzluk sorunu vardı, çözüldü. Haliç o dönemde temizlendi. Katı atıklardan elektrik enerjisi üretim tesisi ilk defa o dönemde kuruldu. O, göreve geldiğinde 2500 mikrogram/metreküp olan hava kirliliği vardı. Yasal sınır 250 mikrogram/metreküptü oysa. Atık suların yüzde 5'i arıtılıyordu, bu miktar yüzde 80'e çıktı. 1994 öncesi İstanbul haritalarına bakın ağaç yoktu, tüm kent ağaçlandırıldı. Sayın Başbakan'ın karnesini İstanbullular veriyor zaten" diye konuştu.



Bir başka gazetecinin İstanbul Boğazı;na 3. köprü yapılmasıyla ilgili görüşünü sorması üzerine Eroğlu, "Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. İstanbul Boğazı;na 3. köprü kaçınılmaz. Ama güzergah üzerinde orman alanlarının tahrip edilmemesini istiyoruz" dedi.



Orman yangın planı



Eroğlu, bir başka soru üzerine orman yangını eylem planı hakkında bilgi verdi. Kurulan yeni kameralı izleme sistemiyle yangına müdahale süresinin 1 saatten 20 dakikaya indirildiğini belirten Eroğlu, Antalya Taşağıl mevkisinden başlamak üzere yangına dayanıklı ağaç türleri seçilerek dikileceğini kaydetti.



Geçmiş yıllarda yangınlara müdahale amacıyla hava filoları kiralandığını anımsatan Eroğlu, geçen yıl bazı AB ülkelerinde yaşanan büyük yangınlar nedeniyle filo kiralamakta güçlükler yaşandığını anlattı.

Eroğlu, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlığın kendi helikopter filosunu oluşturmak için çalışmalara başlandığını, 2012 yılına kadar filonun tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.



Kimyasal atıklar



Mersin'de ve Aliağa'da milyonlarca ton kimyasal atık bulunduğunun belirtilmesi üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kimyasal atıklarla ilgili yer belirleniyor, idare mahkemesi yürütmeyi durduruyor. En uygun yeri seçiyoruz ama ilgisi olmayan birisi çıkıp dilekçe verip karşı çıkıyor, iptal oluyor. Bu kişiler ayrıca konunun uzmanı da değiller. Alakasız bilirkişilerin verdiği raporlar var. Bu konuyla ilgili bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağız. Kimyasal atıkların rastgele depolanması daha tehlikeli. Ege Bölgesi'ndeki bertaraf tesisinin temeli 15 gün önce atıldı. Mersin'deki için de çalışmalar sürüyor."



Eroğlu, bir gazetecinin, "Bodrum Yalıkavak Belediye Başkanı 'kıyı alanlarını usulsüz doldurduğu' gerekçesiyle görevden alındı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Görevden alınan Yalıkavak Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğunu bilmiyorum. Sonuçta Yenidoğan'da da 'usulsüz kıyı doldurduğu' gerekçesiyle AK Partili bir belediye başkanı görevden alındı. Belediye başkanları mevzuata uymalı. Yoksa kim olursa olsun görevden alınır" yanıtını verdi.



Çevre yatırımları



Eroğlu, basın toplantısında son 6 yılda yapılan çevre yatırımları hakkında bilgi verdi. AK Parti Hükümeti döneminde çevre konusunda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Eroğlu, Çevre Kanunu'nun günün ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirildiğini söyledi.

Çevreye karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alındığını anımsatan Eroğlu, çevreyle ilgili mevzuat yapımında 2003 yılına göre yüzde 250'lik bir artış yaşandığını anlattı.

Çevre mevzuatının AB standartlarıyla uyumlaştırılması çabalarının sürdürüleceğini ifade eden Eroğlu, bu kapsamda 2012 yılında 110 olan mevzuat sayısının 164'e yükseltileceğini kaydetti.

Katı atık yatırımlarının daha planlı hale getirilmesi ve hızlandırılması amacıyla "Katı Atık Eylem Planı" hazırlandığını belirten Eroğlu, 2008 yılı itibariyle 34 tesiste 450 belediyenin katı atıklarının düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildiğini vurguladı.

Geri kazanılan ve kayıt altına alınabilen ambalaj atığı miktarının 2003 yılında 350 bin ton iken bu miktarın 2008 yılında 2,5 milyon tona yükseldiğini anlatan Eroğlu, geri dönüşüm tesisi sayısının da 28'den 145'e çıkarıldığını ifade etti.



Tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi çalışmalarında da ilerlemeler kaydedildiğini belirten Eroğlu, tıbbi atık bertaraf tesisi sayısının 21'e ulaştığını söyledi. Eroğlu, 2012 yılı sonuna kadar tıbbi atıkların yaklaşık yüzde 85'inin lisanslı tesislerde bertaraf edileceğini dile getirdi.

Kocaeli Derince'de bulunan kullanılması yasaklanmış zehirli tarım ilaçlarının yurt dışında bertaraf edilmesi amacıyla tüm teknik çalışmaların tamamlandığını anlatan Eroğlu, atıkların sevkıyatının bu yıl başında başladığını bildirdi.



Su kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi ve belediyelerde kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi çalışmalarına AK Parti Hükümeti döneminde hız verildiğini kaydeden Eroğlu, 2002 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısının da 2008'de 205'e çıkarıldığını ifade etti.



Balık çiftliği



Balık çiftliklerinin sürekli gündemde kalan bir konu olduğuna dikkati çeken Eroğlu, istihdam sağladığı için balık çiftliklerine karşı olmadıklarını ancak uygun yerlerde yapılmasını istediklerini söyledi.



Eroğlu, yapılan değerlendirmeler sonucunda tebliğ ile tespit edilen kriterler çerçevesinde Aydın'da 2, Muğla'da 2, İzmir'de 9 ve Mersin'de 4 olmak üzere toplam 17 alan belirlendiğini ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarına işlendiğini söyledi. Bu alanlara taşınma işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Eroğlu, Muğla bölgesinde seçilen alanlara yerleştirilecek balık çiftliklerinin çevresel etkilerini belirleyecek çevresel etki değerlendirme raporunun bilimsel bir kuruluş tarafından yapıldığını anlattı.



Eroğlu, 2002 yılına kadar hava kalitesi değerlerinin Sağlık Bakanlığına ait yarı otomatik cihazlar ve bazı büyükşehir belediyelerine ait 16 otomatik hava kalitesi ölçüm istasyonuyla izlendiğini anımsatarak, bu yıl itibariyle 81 il merkezi, 3 ilçe merkezinde 111 noktada tam otomatik hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulduğunu belirtti.

İklim değişikliğine ilişkin çalışmalara da değinen Eroğlu, "Sera emisyonlarının küresel ölçekte kontrol altına alınmasını hedefleyen Kyoto Protokolü'ne taraf olmak için Bakanlar Kurulu kararı TBMM'ye gönderildi. İlgili komisyonlarda görüşüldükten sonra genel kurul gündemine alınacak" dedi.



Ağaçlandırma çalışmaları



Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Eroğlu, bakanlık tarafından 2008-2012 yıllarını kapsayacak şekilde, "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı"nın hazırlandığını ve faaliyete başlandığını anlattı.

Eroğlu, plan kapsamında 2 milyon 300 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılacağını belirterek, her yıl kırsal kesimde 150 bin kişiye 6 ay süreyle istihdam sağlanarak yılda 540 milyon YTL harcama yapılacağını ifade etti.

Özel ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde, 2008 yılında 11 bin 500 hektar alanda özel ağaçlandırma yapıldığını dile getiren Eroğlu, Şanlıurfa Tektek Dağları, Ağrı Dağı, Sarıkamış Allahüekber Dağları, Sultansazlığı, İğneada Longoz Ormanları, Gala Gölü'nün "milli park" ilan edildiğini hatırlattı.