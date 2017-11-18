Bakan Eroğlu "İstanbul'un alanının yüzde 44'ü orman"

Özgür ALTUNCU-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul\'un yüzde 44\'ünün orman olduğunu söyledi. Eroğlu, \"İstanbul\'un alanının yüzde 44\'ü ormandır. Bu kadar büyük ormanı olan başka bir il yoktur. Siz sadece şehir içini görmeyin\"dedi.





İSTANBUL ORMANLARININ YÜZDE 94\'Ü VERİMLİ



Kuzey Marmara Otoyolunu ağaçlandırma projesi kapsamında Çekmeköy - Kuzey Marmara bağlıntısındaki alana 39 bin fidan dikilmesi için düzenlenen törende konuşan Eroğlu,\" Bizim ormanların çoğu bozuktur. Ama İstanbul ormanlarının yüzde 94\'ü verimli ormandır. Bir de bu şansımız var. Sadece yüzde 6\'sı bozuk. İşte o yüzde 6\'yı da Karayollarına, yol yapan firmalara rica edeceğiz, mecburiyetiniz 5 katı fidan dikeceksiniz\" diye konuştu.





BEYKOZ\'A İKİ EKOLOJİK KÖPRÜ



Yol iznini verirken 5 katı fidan dikme şartı getirdiklerini hatırlatan Bakan Eroğlu, \"Biliyorsunuz buradan yollar geçerken tabi burada yaban hayatı var. Ormandaki canlılar var. Bu canlıların geçişi için ekolojik köprü yapılmasını şart koştuk. Teşekkür ediyoruz. Sarıyer tarafında çok güzel bir ekolojik köprü yaptılar. İki yakayı yaban hayatı bakımından birbirine bağladılar. İnşallah Beykoz tarafında da en az iki tane daha ekolojik köprü kazandıracağız\" dedi.





SADECE İSTANBUL\'DA BULUNAN BİYOLOJİK TÜRLER



İstanbul\'da 4 bin 614 hayvan ve bitki çeşidi olduğunu söyleyen Eroğlu, bunlardan 53 tanesinin sadece İstanbul\'a özel endemik tür olduğunu söyledi. Eroğlu bu sayının yeni tespit edilen İstanbul Soğanı bitkisiyle 54\'e çıktığını açıkladı. Eroğlu,\" Dünyada başka yerde yok. İstanbul Soğanı adıyla yeni bir endemik tür bulundu. Sayı 54\'e yükseldi. 54 tane dünyada olmayan muhteşem tür İstanbul\'da. Bu da başka bir şehirde yok\" diye konuştu.





İSTANBUL\'A 30 MİLYON FİDAN DİREKTİFİ



Konuşmasının sonunda Orman Genel Müdürüne talimat veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"21 milyon fidan İstanbul için yetmez. Geri kalan bütün bozuk alanları tamamen ağaçlandıracaksınız. Bütün okul bahçelerini, hastane yollarını, bütün mezarlıkları. Şehri güzelleştireceğiz. Vatandaşa istediği kadar fidan vereceğiz. Ücretsiz. Tamam mı ? Neticede bu 21 milyon fidanı, 2019\'a kadar 30 Milyona çıkarmak için bir çalışma yapın\" şeklinde konuştu.



Bakan Eroğlu\'nun konuşmasının ardından 29 bin fidan dualar eşliğinde bölgeye dikildi.

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