Bakan Ergün'ün konvoyunda kaza: 3 yaralı

T24 - Adıyaman'da Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.





Bakanlığıyla ilgili çeşitli programlara ve açılışlara katılmak için Adıyaman'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün de bulunduğu konvoydaki bir araç, Gölbaşı Caddesindeki tören alanına giriş yapmak için şerit değiştirdiği sırada önündeki araca çarptı.





Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer'in bulunduğu makam otomobili de bu otomobillerden kaçmak için manevra yaptığı sırada hızla bankete vurdu.





Kazada hafif yaralanan AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Necmi Baykan ile AKP Besni ilçe Başkanı Mehmet Eyüp Emre, Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, hastaneye gelerek yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, yetkililerden durumları hakkında bilgi aldı.





GSO Başkanı Nejat Koçer, ''Havaalanından ayrıldık ve herkeste bir telaş vardı, sanki yarış halindeydi. Tören alanına geldiğimizde karşı şeride bizden önce dönüş yapan iki otomobil çarpıştı, şoförüm bu araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada otomobilimiz bankete çarptı. Kaza sırasında emniyet kemerim bağlıydı'' diye konuştu.

