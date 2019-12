-Bakan Ergün'den yerli otomobil açıklaması İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'de yerli otomobil üretiminin diğer markaların Türkiye'deki yatırımı önünde hiç bir engel olmayacağını belirterek, ''Onlara da burada imkan var. Türkiye'de her türlü yatırım teşvikleri diğer markalarında otomobil üretmesi için yeterlidir'' dedi. Türkiye'de yerli marka otomobil üretilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Ergün, Türkiye'nin otomotiv sektöründe 50 yıllık hem sermaye, hem müteşebbis güç, hem teknolojik birikim hem de ciddi bir teknik personel ve yan sanayi birikimi olduğunu kaydetti. Ergün, bütün bu birikimlerin A'dan Z'ye bir otomobili tasarlamaktan üretmeye ve pazarlamaya kadar her türlü imkanın Türkiye'nin iç ve dış pazarında var olduğunu gösterdiğini dile getirerek, Türkiye'nin sadece iç pazarla ilişkili bir ülke olmadığını, Türkiye'nin 130 milyar dolar ihracatının içinde 20 milyar doların üzerinde otomotiv sektörünün ihracatı bulunduğunu anlattı. Nihat Ergün, Türkiye'de otomotiv yan sanayisinin de gün geçtikçe geliştiğini ifade ederek, Türkiye bu 50 yıllık birikimden sonra kendine özgü bir marka, model ve tasarım oluşturma ve bunu pazara çıkarma imkan ve kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. Rekabetçi bir dünyada yaşandığını, yapılacakların iş dünyadaki benzerleriyle rekabet edebilecek bir iş olsun istediklerini belirten Ergün, Türkiye'nin yerli marka otomobil üretme imkanını bulunduğunu dile getirdi. Bakan Ergün, Türkiye'nin iç pazarının 2010 yılında sadece otomobil için 510 bin olduğunu anımsatarak, bir kaç yıl içinde Türkiye'de otomobil pazarının 1 milyon adeti bulacağını, 1 milyonluk iç pazarda Türkiye'de üretilen otomobiller sadece 3'te 1 pay aldığın, bunun da Türkiye'de üretilen otomobil marka ve modellerin Türkiye'nin tüketicisini tatmin etmeye yetmediğini ifade etti. Türkiye'de tüketiciyi de tatmin edecek bir yeni marka ve modellere ihtiyaç olduğuna işaret eden Ergün, bunun hem Türkiye'de üretilen yerli otomobille hem de başka marka ve modellerin burada üretilmesiyle sağlanabileceğini kaydetti. -Volkswagen, Opel, Ford- Bakan Ergün, Türkiye'de en fazla ithal otomobil satan marka Ford olduğunu, Türkiye'nin Ford için bir ticari araç üretim merkezi konumunda bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Biz Ford'a Türkiye'de otomobil üretmesi için de çağrı yaptık. Ford yılda 50 bin tane otomobil satıyor Türkiye'nin iç pazarında... Ama otomobil üretimi için bir adım atmadılar şimdiye kadar. Ben bu adımı atacaklarını umut ediyorum. Türkiye'nin iç pazarı Ford'un burada otomobil üretmesine dünyaya ihraç etmesine de müsait. Başka markaların yani Opel'in, Volkswagen'in de üretmesine de ihraç etmesine de müsait. Ayrıca Türkiye'de bir tasarım ve marka oluşturulmaya da son derece müsait atmosfer var. Bu kimsenin pazar payını küçültmek anlamına gelmez, pazar zaten büyüyor. Pazarın bir kaç içerisinde 1 milyon rakamına ulaşacağını herkes kabul ediyor. Yani mevcut pazardan sadece pay almak değil, genişleyen pazardan ve dış pazarlardan pay almak gibi rekabetçi bir anlayışla hareket etmemiz lazım. sektörün de böyle böyle hareket etmesi lazım. Onun için kaygı duymalarına gerek yok. Türkiye'nin pazarında herkese yer var. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de dış pazarında da herkese yer var. Rekabetçi bir pazar olacak.'' -''Kimsenin pazarı küçülmez, kimse merak etmesin'' Nihat Ergün, ''İç pazar büyümezse Türkiye'de üretim yapan markaların canı yanabilir'' söylemini gerçekçi bulmadığını ifade ederek, bu sözlerin iyi hesap edilmeden söylendiğini kaydetti. Türkiye'nin iç pazarının nasıl büyüyeceğini, Türkiye'nin ilişkilerinin nasıl olduğunu, otomobil sektöründe önemli bir potansiyele sahip bulunduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Ergün, ''Belki (yerli otomobil) istememek gibi bir düşünce içinde olabilirler. Bir yere kadar böyle düşünebilirler ama rekabetin olmadığı bir dünya yok Bugün otomobil sektöründe de rekabet olacaktır. Kuşkusuz bütün firmalar Türkiye'nin iç pazarından ve dünya pazarlarından pay almaya devam edecekler. Kimsenin pazarı küçülmez, kimse merak etmesin.'' dedi. Ergün, Türkiye'de yerli otomobil üretiminin diğer markaların Türkiye'deki yatırımı önünde hiç bir engel olmayacağını vurgulayarak, ''Onlara da burada imkan var. Türkiye'de her türlü yatırım teşvikleri diğer markalarında otomobil üretmesi için yeterlidir. Zaten özellikle diğer markalara da davet ve çağrı yapıyoruz. Türkiye'de gelin yatırım imkanları var, iç pazarda fırsatlar var. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri size de büyük fırsatlar sunuyor. Gelin 'burada üretim yapın' diye onlara da çağrımızı devam ettiriyoruz'' diye konuştu. -''(Yerli oto raporu) toz pembe bir rapor istemiyoruz''- ''29 Eylül'de size Türk malı otomobil raporu sunulacak. Nasıl bir rapor bekliyorsunuz?'' sorusuna ise Ergün, ''Kuşkusuz toz pembe bir rapor istemiyoruz. Karşımızdaki zorluklarında neler olabileceğini bizim önümüze koyan bir yönü olabilir raporun. O raporda muhakkak şunu görmek isteriz ki, Türkiye 50 yıllık birikimi ile bir otomobil markası üretmeye ve meydana getirmeye imkanı ve kabiliyeti olan bir ülkedir. Bu raporda bunu göreceğimizi umuyorum'' cevabını verdi.