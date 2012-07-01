Bakan Ergün: Sinekler ayağını denk alsın

Denizli'de Koruma Şirketler Grubu’nun 20 milyon dolarlık yatırımı klor ve alkali fabrikasının açılışını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, konuşması sırasında sinekler yüzünden zor anlar yaşadı. Elleriyle sinekleri kovmaya çalışan Ergün, şirket yetkililerine sinek ilacı üretip üretmedikleri sorarak espri yaptı.

Sinekler ayağını denk alsın

Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci ve Vali Abdülkadir Demir’in konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, törenin yapıldığı çadırdaki sinekler yüzünden zor anlar yaşadı. Konuşması sırasında yüzüne konmaya çalışan sinekleri sık sık eliyle kovmaya çalışan Ergün, espri yaptı. Ergün, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı’ya dönerek, "İbrahim Bey’e bir şey sormak istiyorum. Siz sinek ilacı üretiyor musunuz?" diye sordu. Evet yanıtını alınca, "Sineklerin bundan haberi var mı? Herhalde yok. Buradaki sineklerin haberi olsun. Koruma sinek ilacı üretiyor. Sinekler ona göre ayağını denk alsın" diye konuştu.