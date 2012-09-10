T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Ergün: O hediye o gün verilmemeliydi

Bakan Ergün, 'O hediye takviminin o günkü şartlar altında kenara konulması icap ederdi' dedi

10 Eylül 2012 18:45

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, tartışma yaratan Valilik'teki hediye görüntülerini eleştirdi. Ergün "O hediye takviminin o günkü şartlar altında kenara konulması icap ederdi" dedi.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlama sonrasında bölgeye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e hediye veren Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu eleştirdi.

NTV'ye konuşan Bakan Ergün, ''O hediye takviminin o günkü şartlar altında kenara konulması icap ederdi'' dedi.

Ergün şöyle konuştu: ''Siz valiliğe gelen birisine kuşkusuz her zaman hediye takdim edebilirsiniz, ama o hediye takviminin o günkü şartlar altında kenara konulması, konunun ehemmiyeti üzerindeki görüşmelerin ön planda olması icap ederdi. Maalesef bizde bazen şekil esasın üstünü örtebiliyor. Bu bir şekildir ama, işin özünü örten bir şekil haline dönüşmüştür. Bunların dikkate alınması gerekir.


'İstismar edilmemeliydi'


Evet, bu konunun istismar edildiği de bir gerçek. Bu tutum o gün itibariyle gerçekleşmemeliydi. Ancak, bunun olması istismar edilmesini de gerektirmez. Biraz fazla istismar edildiğini de düşünüyorum”

ETİKETLER

Nihat ErgünAfyonNecdet Özelİrfan Balkanlıoğlu

İlgili Haberler

25 şehit hatırası: Afyon Valisi’nden Genelkurmay Başkanı’na hediye!

Afyon'daki facianın ardından Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları olay yerinde incelemelerde bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24