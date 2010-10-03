Bakan Ergün: 'AK Parti 3. kez iktidara gelecek'

T24 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, AK Parti'nin üçüncü kez iktidara geleceğini söyledi.





Bakan Ergün, Sabancı Kültür Sitesi'nde AK Parti Kocaeli İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, referandum sürecinde partisinin çok başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.





Muhalefet partisinin de çok iyi çalıştığını ve iyi organize olduğunu söyleyen Ergün, kendilerinin muhalefetin iyi olmasını iyi çalışmasını böylece kendilerinin daha iyi motive olduklarını belirtti. Türkiye'nin önünün açılması üzerindeki yükün atılması gerektiğini bu yüzden de reformların yapılmasının zorunluluğuna değinen Ergün, referandumun da bu yüzden yapıldığını vurguladı.





Ergün, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin önünü açmak lazımdır. Sırtındaki lüzumsuz yükleri kenara koymak lazımdır. Referandum bunun için milletin önüne getirilmiştir. Çünkü üzerimizde yük var. Ayaklarımızda bağlar varken bu engelleri aşamayız. Geçen hafta Brüksel'de ve Fransa'da programlarında hem Avrupa Parlamentosundaki bütün milletvekilleri ve Avrupalı gazeteciler hayranlıkla şunu soruyorlar. Türkiye bir taraftan demokratik adımları atarken bu reformları yaparken bir taraftan da bu ekonomik kalkınmayı büyümeyi nasıl başarabilmektedir. Yılın ilk yarısında yüzde 11 büyüme gerçekleştirmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen en çok büyüyen ülkelerinden birisi olmuştur. Kendi bölgesinde açık farkla birinci. 'Bunu nasıl yaptınız ?' diye soruyorlar bize. Bunun sırrı Türkiye'nin dinamizmidir, ruhu ve heyecanıdır. Hükümetin uygulamış olduğu ekonomik politikalardır. Siyasi istikrardır güven ortamıdır. Halkla bütünleşmiş bir iktidardır.''





Bakan Ergün referandumda ''Evet' çıkacağını bildiklerini belirterek şöyle devam etti: ''2011'de AK Parti üçüncü defa iktidara gelecek. Bu referandumda 'evet' çıkma bölümü tamamlandı şimdi AK Parti'nin üçüncü defa yalnız başına iktidara gelme bölümü kaldı onu tamamlayacağız. 2011'in ortasında o da tamamlanacak. Herkes hesabını ona göre yapmalıdır. Biz Türkiye'yi zenginleştirme ve demokratikleştirme partisiyiz. Türkiye demokratikleşecek, Türkiye zenginleşecek, sonunda bunu yapacağız. Biz 4 seçim üst üste iktidara gelerek Türkiye'de tek başına iktidara gelme rekorunu da kıracağız. 2023'ün Türkiye'sine hazırlanıyorsak hesabımızı ona göre yapmalıyız. Demokratik bir Türkiye'yi 2023'ün Türkiye'sini biz bu şekilde işaretliyoruz.''





Hasat Festivali



Bakan Ergün, toplantı öncesinde Derince ilçesine bağlı İshakçılar Köyü'nde Taşköprülüler Derneği tarafından düzenlenen 9. Hasat Festivali'ne katıldı. Festival kapsamında düzenlenen Yağlı Güreşleri de izleyen Bakan Ergün, burada yaptığı konuşmada tür festivallerin güzel bir beraberlik oluşturduğunu ifade etti. Güreşlere katılan sporcuları kutlayan Bakan Ergün, sporun yanında centilmenliğin ve güzel ahlakın da teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.



