-Bakan Ergin Yargıtay'ın kararını değerlendirdi BAKÜ (A.A) - 02.11.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, resmi temaslar için bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov ile görüşmesinden sonra basın mensuplarına yeni Anayasa çalışmaları ve Yargıtay'ın 13 yaşındaki N.Ç. ile ilgili kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yargıtay'ın 13 yaşındaki N.Ç ile ilgili dava hakkında aldığı karar konusunda bir soru üzerine Ergin, konunun çok speküle edilen bir durum olduğunu, sürecin devam ettiğini ifade ederek, ''Yargıtay o kararı verdi ama hala bir takım süreçler söz konusu'' dedi. Olayın önceki ceza kanunu döneminde işlenen bir fiil olduğunun altını çizen Ergin, ''2005 yılında ceza yasamız değişmiştir malumunuz. Eski ceza yasasını hükümleri ile yapıldı bu yargılama, yeni yasalarımız bu fiilleri daha şiddetli cezalandırıyor'' diye konuştu. Sürecin devam ettiği için somut olarak olaya girmek istemediğini ifade eden Ergin, olayın içindeki teknik boyutları bilmeden yapılan yorumların, yargı mercilerini rencide ettiğini ve yıprattığını sözlerine ekledi. 2005'den önce olan Türk ceza yasalarında, şimdi kabul edilemeyecek hükümlerin olduğunu kaydeden Ergin, bu durumların geçmişte kaldığını, 2005 yılında yeni mantalite ile hazırlanmış olan Türk ceza yasasının yürürlükte olduğunu belirterek şunları kaydetti: ''Bu çıkan mahkumiyet de eski ceza kanunu hükümlerine bakılarak verilmiş bir mahkumiyettir. Dolayısıyla bundan sonra böyle bir kararın çıkması söz konusu olmayacaktır ama bu fiil 2002 yılında işlenen bir fiil ve 2003-2004 yılında yapılan yargılamaların devamı şu anda süre geliyor. O açıdan bu mahkumiyete bakarak mevzuatımızı yargılamak doğru olmaz, çünkü bu kanunlar değişti Türkiye'de 2005'ten itibaren.'' -Anayasa çalışmaları- Gazetecilerin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Adalet Bakanı Ergin, "çalışmaların Meclis Başkanının önderliğinde devam ettiğini" belirterek, AK Parti'nin çalışmalara en üst seviyede katıldığını ve sürecin zarar görmemesi için dikkatli olduğunu söyledi. Yeni Anayasa çalışmalarına üye veren parti temsilcilerinin, müzakere sürecinde ve komisyon çalışmalarında beyanat verirken dikkatli olmasının gerektiğinin altını çizen Ergin, ''Bütün siyasi gerilimleri bu komisyona yansıtmayalım diye teklif ettik. Meclis genel kurulunda, siyasetin gündeminden bir takım gerilimler olabilir. Bir takım karışıklıklar olabilir ama Anayasa yapım komisyonu bütün bu gerilimlerin dışında tutulmalıdır'' dedi.