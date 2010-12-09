-BAKAN ERGİN SORULARI YANITLADI TBMM (A.A) - 09.12.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM Genel Kurulunda sözlü soruları yanıtladı. Bakan Ergin, ''HSYK seçimi yapılırken, bakanlığın liste yaptığı ve dayattığı'' şeklinde iddialar dile getirildiğini anımsatarak, ''Bu tespit, defalarca bakanlığımız tarafından cevaplandırılmıştır. 'Böyle bir çalışmanın olmadığı, bu haberlerin doğru olmadığına' dair hem açıklamalar oldu hem buna ilişkin basınla paylaştığımız bültenlerimiz oldu'' dedi. Mevzuatın şahıslar için yapılamayacağını vurgulayan Ergin, bir ülkede asayişin, hukuk düzeninin sağlanması için genel, soyut normlar yapıldığını anlattı. Ergin, ''Bu soyut normlar, muhatabına göre uygulanmaz. Bu normu ihlal eden kim olursa olsun bu normların uygulanması yapılır ancak bu normlarda bir yanlışlık varsa siyaset kurumu ya da yasama organı bu normlardaki yanlışlıkları giderme yönünde çalışma yapabilir'' diye konuştu. -HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER- Hasta tutuklu ve hükümlülerin durumlarına ilişkin yasalarda mevzuat olduğunu anımsatan Ergin, bu vatandaşlarla ilgili talep ve iddiaların incelenmesi için özel bir ekip kurduklarını ifade etti. Bu konudaki bürokratik işlemlerin takibinde gerekirse özel kurye kullanıldığını belirten Ergin, ''Mevzuattan kaynaklanan akmasalar da var. Buna ilişkin düzenlemeleri de Genel Kurulun huzuruna getirmek için önemli bir çalışmanın arifesinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum'' dedi. ''Ergenekon'' davasında görevli hakim ve savcıları hakkında çok şikayet ve şikayetçi olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlatan Ergin, en geç 2011 yılı Ocak ayı içinde bu konudaki incelemelerin sonuçlanacağını söyledi. Milletvekillerinin, ''Adalet Bakanı'nın HSYK'da bulunmasının yurtiçi ve yurtdışında eleştirildiğini'' söylediklerini ifade eden Ergin, Venedik Komisyonu'nun adli atamalara ilişkin raporunda yer alan, ''Yürütme erkinin temsilcilerinin kurul içinde yer alması güvene dayalı endişeler yaratsa da bu uygulama yaygındır. Türkiye'de Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK üyesidir. Bu durum tek başına Venedik Komisyonu'na göre kurulun bağımsızlığını zayıflatmaz'' ifadesini anımsattı. Ergin, AB Komisyonu'nun konuya ilişkin raporuna da değindi. Ergin, milletvekillerinin, ''tutukluluğun fiili mahkumiyete'' dönüştüğü şeklinde ifadeleri bulunduğunu belirterek, ''Ceza yasalarımızın, usül yasalarımızın yürürlüğe girmesinden bu yana 5 yılın üzerinde bir süre geçti. Uygulamalardan kaynaklı sorunların tespiti için akademik ekibin çalışma yaptığını ifade etmiştim. Bu çalışmaların nihayete ermesinden sonra Genel Kurula ihtiyaç duyulan değişiklikler için bir öneriyle gelmeye hazırlandığımızı ifade ediyorum'' diye konuştu.