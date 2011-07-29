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Bakan Ergin: Roth, biraz bekleseydi görüşebilecekti

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un Silivri ziyaretine izin verildiğini belirterek, "Çok az bekleyebilseydi bu görüşmeyi yapabilecekti" dedi.

29 Temmuz 2011 03:00

 T24- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ı ziyaretine izin verilmediği iddiasına ilişkin, hiçbir ülkede isteyenin elini kolunu sallayarak istediği yeri ziyaret edemeyeceğini belirterek, ''Sayın Roth'un şahsına özel bir uygulama söz konusu olmamıştır. Belki çok az bekleyebilseydi bu görüşmeyi yapabilecekti'' dedi.

Ergin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen, 11. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı atama töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ergin, bir gazetecinin ''Claudia Roth Ahmet Şık ile Nedim Şener'i ziyarete gitmişti ancak bakanlık yazısı ulaşmadığı için içeri alınmadı. 'Başbakan'a da şikayette bulunacağım' dedi. Ne diyorsunuz? Neden böyle oldu'' sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

''Hiç bir ülkede isteyen elini kolunu sallayarak istediği yeri ziyaret edemez. Bu anlamda bakanlığımıza ulaşan talep dün saat 10.30 itibarıyla ulaşmıştır. Bakanlığımızda gerekli işlemler yapılarak 15.00 sularında ilgili birimlere izin gönderilmiştir. Ancak bu esnada ziyaretçi olacağını söyleyen milletvekili gelmiş ve ayrılmış. Bizim bu konuda tutumumuz belli. Daha önce bir çok misafir gelmiştir benzer şekilde ziyaretçi olmak için. Bunların tamamına yakınına izin verilmiştir. Dolayısıyla sayın Roth'un şahsına özel bir uygulama söz konusu olmamıştır. Belki çok az bekleyebilseydi bu görüşmeyi yapabilecekti. Tamamen bundan kaynaklı bir konudur.''

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