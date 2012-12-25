Bakan Ergin: Mahkûmlar özel vagonlarla seyahat edecekler

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutuklu ve hükümlülerin nakli konusunda kara ve hava yolunun yanı sıra demiryollarının da kullanabilmesi için de çalışma başlattıklarını açıkladı. Ergin, “Özel vagonlarla seyahat edecekler” dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.

Sadullah Ergin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili değerlendirmerde bulundu.

Ergin, şöyle konuştu:

“Başka ülkelerde de yaşanıyor. Her ülkenin belli miktarda bunu yaşadığını düşünüyoruz. Bunlarla mücadele başladı. Bunları bitirdik deme imkanı yok, azaltmaya çalışıyoruz. Başbakanlık idari soruşturma yürütüyor. Hem idari, hem adli soruşturma yürütülüyor. 2001 yılında AK Parti Hatay İl Başkanlığı’nda yaptığım bir mülakat dinlenmişti. İdari ve adli soruşturma sonucu çıkacak tabloya bakacağız. Ciddiyetle üzerine gidilmesi gerekiyor. Vatandaşlar da ben de dinlemeler konusunda endişe duyarım."

'Basında senaryolar yazıldı'

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili basına yönelik eleştirilerde bulunan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her insanın vücudunda belli toksik madde var. Önemli olan normal değerlerde olup olmadığı, ölüm ile bunun bir bağı olup olmadığıdır. Herkeste bu toksik maddeler var. Bilimsel rapordan önce basında senaryolar yazıldı. Savcılık, güçlü deliller varsa yargıya götürecek ya da takipsizlik kararı verecektir."

'İşkence suçlarında zamanaşımı kalkacak'

4. Yargı Paketi’yle ilgili önemli ayrıntılar veren Ergin, “İşkence suçlarında zamanaşımı kalkacak. Soruşturma ve kovuşturmada tutukluluk halinin devamı kararı için tutukluyla da görüşülecek" dedi.

Cinsel suçların cezası artıyor

Adalet Bakanı Ergin, cinsel suçlarda cezaların artırılacağını açıkladı.

Ergin, şunları söyledi:

"Cinsel taciz ve cinsel saldırılarda müeyyidelerin artırılması konusunda çalışmamız var. Koruyucu aileler de düzenlemeye girecek. Cinsel istismar ve saldırı suçlarında rapor alınmasını metinden çıkarıyoruz. Adli Tıp’a gönderilip 'beden ve ruh sağlığı bozulmuştur ya da bozulmamıştır' şeklinde raporu alınmayacaktır. 15-18 yaş grubunda cinsel istismar suçları kamu davası kapsamında girecek. Savcılık haber alır alır almaz kamu davası açacak. Mağdur ya da mağdure şikayetçi olmasa dahi ceza verilebilecek. Kürtaj konusu tasarıda netleşti, ilgili bakan açıklayacaktır."

'İmralı'nın Sincan'dan farkı yok'

Bakan Ergin, terör sorununu çözmek için devletin gerekli enstrümanları kullanacağını ifade etti.

İmralı’daki şartların diğer cezaevlerindeki şartlarla aynı olduğuna dikkat çeken Ergin, “Ankara Sincan Cezaevi’nde ne oluyorsa İmralı’da da o oluyor. Aileyle görüşme oluyor ama avukatlarla görüşmeler yok” diye konuştu. Mahkûmların eşleriyle kalabilmesine imkan veren düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine Ergin, “Evli olan ve iyi halli hükümlüler eşiyle birlikte kalabilecekler” dedi.

700 'tarafsız hükümlü'

Cezaevlerinde bazı mahkumların örgütten bağımsız bir şekilde tutulabilmek için başvuru yaptığını da dile getiren Ergin, “700’e yakın kişi kendini izole ederek farklı statüde bulunuyor. Kendilerini 'tarafsız hükümlü' olarak farklı mekanlarda tutuyoruz. Bu, kendi talebiyle oluyor” diye konuştu.

ODTÜ'deki olaylar

ODTÜ’deki olaylara da değinen Ergin, “İfade özgürlüğünün sonuna kadar mücadelesini veririm. İfade özgürlüğü diyerek kimse şiddeti savunmasın. Ne olur bu konuda hassasiyet gösterelim. Molotofkokteylleri hazırlanıyor, binalara zararlar veriliyor. 16 yaralı var. Bunu ifade özgürlüğünün neresine koyacaksınız? Şiddet bulaştığı anda güvenlik güçlerimiz vatandaşları korumak için görevini yapmak durumundadır. Şiddet barındırmayan eylemler suç oluşturmaz” şeklinde konuştu.

'Uludere soruşturması sürüyor'

34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere olaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini hatırlatan Ergin, "Diyarbakır Başsavcılığı soruşturma yürütüyor. Başsavcılık teknik bilgileri topluyor. Tüm taraflardan teknik bilgilerin derlenip toparlanması süreci var" dedi.

Mahkûmlara özel vagon

Bakan Sadullah Ergin, mahkumların nakilleri için özel vagonlar kullanılacağını açıkladı.

Ergin, “Tutuklu ve hükümlüleri hava yolu ve sivil otobüslerle taşıyoruz. Buna demiryollarını da ilave ediyoruz. Özel yapılmış vagonlarla mahkûmlar seyahat yapacak” dedi.