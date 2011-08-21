-Bakan Ergin çadır kentte iftar açtı YAYLADAĞI (A.A) - 20.08.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyelilere, ''Sadece televizyonlarda ve gazetelerde olanlara bakmayın. Sizlerin huzurunuz ve rahat etmeniz için televizyonlarda gözükmeyen başka çalışmalar da yapılıyor Türkiye tarafından'' dedi. Ergin, eşi Şükran Ergin ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'le, Suriyeliler için Kızılay tarafından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kurulan çadır kentleri ziyaret etti, iftara katıldı. Çadır kentte iftardan sonra Suriyelilere hitap eden Ergin, ''Sizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misafirlerisiniz. Bizler de bu akşam sizlerin misafiriyiz. Gönül arzu ederdi ki bu şartlar olmasın, gelip sizleri köylerinizde evlerinizde ziyaret edelim. İnşallah en yakın zamanda bu ortam oluşur. Memleketinizdeki sıkıntılar bertaraf olur'' diye konuştu. Suriyelilerin emniyetle güven içerisinde memleketine dönebilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Ergin, şöyle devam etti: ''Suriye ile yapılan temaslar diğer ülkelerle yapılan çalışmalar var. İslam coğrafyasındaki ülkelerle yapılan çalışmalar var. Tüm bunların, ortak amacı, Suriye içinde yaşayıp dışarı çıkmak zorunda kalan sizlerin, huzur içinde çoluk çocuğunuzla barış içerisinde kendi coğrafyanıza dönebilmeniz için. Bu barış ve huzur ortamı sağlanıncaya kadar bizim misafirimsisiniz ve her türlü sıkıntınız kendi sıkıntımızdır. Onları karşılamak, bizim vazifemiz.'' -''İnsana karşı işlenen suçlar fazla''- Bu güzel günlerde bolca dua edilmesini isteyen Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hem dünyanın değişik yerlerinde, hem coğrafyamızda, maalesef insana karşı işlenen suçlar bir hayli fazla. Şer odakları ülkemizdeki güvenlik güçlerimize karşı haince saldırılar yapıyorlar. Güvenlik güçlerimizi şehit ediyorlar. Irak'ta asayiş sıkıntılı ve orada çok değişik terör olaylarıyla yine çok sayıda insan hayatını kaybediyor şu anda. Suriye'deki durumu söylememe gerek yok. Siz benden iyi biliyorsunuz. Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptıklarını görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bunun dışında dünyanın değişik coğrafyalarında gene benzer insanın canını yakan gelişmeler maalesef var. Bunun için bu rahmet, bereket ayında kendi ülkelerimizde, İslam coğrafyasında ve insanlık aleminde barış ve huzurun temin edilmesi için bu günlerde yapacağımız duaların çok kıymetli anlamı var.'' Toplantının ardından Ergin, çadır kentte dünyaya gelen Ehlem-Muhammed Selim çiftinin Abdurrahman, Hasna-İsa Zarzur çiftinin Kristina ve Abbas-Hibeismail Abbas çiftinin Ahmet isimli bebeklerine altın takarak çeşitli hediyeler verdi.