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Ekonomi

Bakan Elvan: Yerli uçağımızı yapacağız

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, bölgesel uçak üretimi konusunda son aşamaya geldiklerini belirterek, "Boeing dahil uluslararası firmalarla görüşüyoruz" dedi

25 Eylül 2014 20:06

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, bölgesel uçak üretimi konusunda son aşamaya geldiklerini ve ABD'li Boeing'in de dahil olduğu uluslararası üreticilerle görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, İstanbul'da düzenlenen havacılık fuarı Air Show 2014'ün açılışında bir konuşma yapan Elvan, bölgesel uçak imalatı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Özellikle iş modelleri ve diğer süreçlere yönelik olarak arkadaşlarımızla dün kapsamlı bir toplantı yaptık. Bir ay içerisinde daha somut neticeleri paylaşacağız. 2023 hedefimiz ilk Türk milli bölgesel uçağımızı imal etmektir."

Boeing'in Türkiye ile üretim konusunda işbirliğine açık olduğu açıklamasını değerlendiren Elvan, "Savunma Sanayi müsteşarımız, Havelsan ve TUSAŞ genel müdürlerimiz taraflarla bir araya gelecek. Özellikle telif hakları ve diğer konularda isteğimiz belli, kendi uçağımızı üretmek" diye konuştu.

 

'Yerli üretim konusunda şartlarımız var'

 

Montaj önerisine sıcak bakmadıklarını söyleyen Elvan, "Özellikle önemli parçaların Türkiye'de üretilmesini, üretim hattının Türkiye'de olmasını, platformun Türkiye'de geliştirilmesini istiyoruz. Düşüncelerimizi bugün aktaracağız" dedi.

"Özellikle dar ve gövdeli dediğimiz 120 ve daha aşağısı yolcu kapasiteli uçaklar için dünyada 11 tane firma var. Bu firmalarla arkadaşlarımız da görüşüyor. İnşallah bu yıl içinde bir karar vereceğiz. Bu yıl sonu itibariyle Türkiye genelinde 170 milyon yolcuya ulaşılacağını söyleyen Elvan, geçen yıl bu rakamın 150 milyon olduğunu" söyledi.

 

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