Bakan Elvan'dan Mersin saldırısı açıklaması: 11 kişi gözaltında, arkasında PKK görünüyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 11 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Elvan, "Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Elvan, 17 Ekim'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirtti.

Elvan, "Şu an itibariyle hastanelerde 6 kardeşimiz kaldı. Bunlardan 3'ü de bugün taburcu edilecek. Dolayısıyla hayati tehlikesi olan herhangi bir kardeşimiz yok. Yaralı güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza, Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Bir gazetecinin saldırıyla ilgili kaç kişinin gözaltında olduğunu sorması üzerine Elvan, "Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı; 12 polis yaralandı