Bakan Elvan'dan Kılıçdaroğlu'na: Küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunarak, \"17-25 Aralık kumpasında, FETÖ\'nün kılıcını sallamıştı. Bugün, o kumpası yeniden ısıtan küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor\" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin\'de hemşehri derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Dernek temsilcileri tarafından bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Elvan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulundu. Elvan, \"Bugün birileri kalkıp, o iftira kazanını yeniden kaynatmaya, bayat kumpas tenceresini yeniden ısıtmaya çalışıyor. Bir siyasi partinin, millet iradesini hiçe sayanlarla aynı söylemleri kullanması, tek kelime ile aymazlıktır. Millet iradesine açık ve net hakarettir. Bu siyasi partinin bazı yapılarla söylem birliği, artık eylem birliğine evrilmiş durumdadır. Sayın Kılıçdaroğlu, milletin kılıcını sallamıyor. 17-25 Aralık\'ta FETÖ\'nün kılıcını sallamıştır. FETÖ\'cülerin televizyon kanallarında boy boy açıklama yaptılar, onların gösterilerine iştirak ettiler. Örgütün girişimlerine karşı başlatılan mücadelede maalesef Kılıçdaroğlu ve ekibi, güçlü bir destek verdi onlara. 17-25 Aralık kumpasında, FETÖ\'nün kılıcını sallamıştı. Bugün o kumpası, yeniden ısıtan küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor\" diye konuştu.

\'İFTİRA SİYASETİNDE ÇIĞIR AÇIYOR\'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun yalan söylemekten çekinmediğini savunan Elvan, \"Eline verilen birtakım kağıtlarla iftira siyasetinde çığır üstüne çığır açıyor. Birtakım odakların emellerine hizmet etmek noktasında oldukça mahir olduğunu biliyoruz. Tek ayak üstünde 40 yalanın belini büküyor. Aklınca Cumhurbaşkanı\'mızı karalamaya çalışıyor. Dışarıdakilerin yaptığı gibi. Siz ne yaparsanız yapın, iftira siyaseti ile bir arpa boyu yol gidemezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin evladıdır. Karanlık odaklar ve 7 düvele karşı mücadele vermektedir. Bizi parçalayamayacaklar, güçlendikçe güçleniyoruz. Ekonomik anlamda, algı operasyonları karşısında bile ekonomimiz büyük ihtimalle ihracat rekoru kıracak\" dedi.

\'SALDIRI VE ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ve Türkiye\'ye yönelik saldırı ve algı operasyonu başlatıldığını söyleyen Bakan Elvan, şöyle devam etti:

\"Maalesef ülkemizde, bazı siyasi partiler de bu saldırılara alet oluyorlar. Bir taraftan Türkiye\'ye dışarıdan saldırı, diğer taraftan içeriden bazı operasyonları yapmaya çalışan girişimlerin olduğunu görüyoruz. Bu, bizi üzüyor. Zaman, milli birlik ve beraberlik, kenetlenme, dayanışma ruhu içerisinde olma zamanıdır. Dışarıdan ülkemize yapılan bir saldırı ve algı operasyonu varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Ay yıldızlı al bayrağımız için kenetlenmesi gerekiyor. 17-25 Aralık kumpasının nasıl 15 Temmuz hain darbe girişimi ile aynı çanaktan nasıl beslendiğini milletimiz gördü. 17-25 Aralık\'ta yargı ve emniyetin gerçekleştirmek istediği darbe gerçekleşmedi, başaramadılar.\"



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