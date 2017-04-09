Bakan Elvan'dan CHP'li milletvekiline: Şerefsiz, haram olsun devletin sana verdiği para

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’u “Evet’ çıkarsa bölmek isteyenleri yine denize dökeriz” sözleri nedeniyle eleştirerek, “Yazıklar olsun sana, devletin kurumlarında çalışacaksın, maaşını alacaksın. Bu ahlaksız bu şerefsiz. Devletin sana verdiği para haram olsun. Kimin adına çalışıyor, kime hizmet ediyor acaba” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, İzmir’de Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen Konya Karaman Hemşeri Buluşması’na katıldı. Balçova Termal Otel’de düzenlenen programa Bakan Lütfü Elvan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya ilçe belediye başkanları, AKP İzmir milletvekilleri Necip Kalkan, Hüseyin Kocabıyık, Mahmut Atilla Kaya, Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım ve çok sayıda Konyalı katıldı.



“Her vatandaşımızın oyunun başımızın üstünde yeri var”

Türkiye’nin geleceğine yönelik olarak atılacak adımlarda son derece dikkatli olunmasını gerektiğini ifade eden Bakan Elvan, “Eğer koalisyon döneminden yaşanan sorunlardan bir tanesini yaşasaydık Türkiye bambaşka olabilirdi. Çünkü bugün yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ’ye kapılar açılıyor, onların her türlü faaliyetlerine izin veriliyor. Ama bu ülkede ‘Ben milliyetçiyim’ diyenler hayır kampanyası yürütüyorlar. Buna hayret ediyorum. Elbette biz her vatandaşımızın oyuna saygı duyuyoruz. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Ama unutmayalım; Türkiye’ye karşı mücadele eden büyük bir kesim var. Bu kesimlere karşı biz bir olmalı diri olmalı ve birlikte Türkiye olmalıyız” dedi.



“Vesayet istemiyoruz, istemiyoruz kardeşim”

Güçlü bir hükümet sistemi oluşturulacağına dikkat çeken Kalkınma Bakanı Elvan, şunları söyledi:

“Bu hükümeti seçecek olan sizsiniz. Siz bu yetkiyi alarak kendinize oy veriyorsunuz. Efendim kararname çıkarıyormuş da şunu bunu yaparmış da. O kararname çıkarmak o kadar önemli ki. Hanginiz bürokrasiden şikayet etmiyordunuz. İşte biz diyoruz ki artık işlerin hızlı görülmesi lazım. Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak gerekiyor, kör topal yürüyen sistemle Türkiye yoluna devam edemez. Öyle bir sistem ki darbe üreten bir sistem, vesayet üreten bir sistem. Vesayet istemiyoruz, istemiyoruz kardeşim. Biz halk ne derse o olsun istiyoruz. Onun üzerinde halkın üzerinde vesayet olsun istemiyoruz. Halkın üzerinde baskı aracı elinde kılıcı ‘şunu yapmazsan seni asarım keserim’ diyenler olsun istemiyoruz artık.”



“Devletin sana verdiği para haram olsun”



Ana muhalefettin ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun anlattığı hikayeleri şaşırarak dinlediğini belirten Bakan Elvan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’u işaret ederek, “Öyle hikayeler anlatılıyor ki ben bile şaşırıyorum. Bir ana muhalefet liderine yakışmayan ifadelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yazıklar olsun sana, devletin kurumlarında çalışacaksın, maaşını alacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki ‘Evet diyenlerin yedi sülalesini denize dökeceğiz’ diyeceksin. Bu ahlaksız bu şerefsiz. Devletin sana verdiği para haram olsun. Kimin adına çalışıyor, kime hizmet ediyor acaba. Halkın sesi olan kişi böyle konuşamaz. Biz diyoruz ki millet ne derse o olsun, onlar diyor ki millet ne derse o olmasın. Diktatör arıyorsunuz aynaya bakacaksınız” diye konuştu.



“CHP’de değişim bekliyorsanız gelin bizimle birlikte olun”

Referandumdan ‘evet’ çıkması ile CHP’nin de olumlu yönde değişeceğine işaret eden Bakan Lütfü Elvan, “Eğer siyasi partilerde bir değişim bekliyorsanız ki hele hele statükocu ruhuyla ile hareket edenlerde değişim bekliyorsanız, CHP’de de bir değişim bekliyorsanız gelin bizimle birlikte olun. Güçlü bir evetle CHP de değişim olacak ki onlar da halka bütünleşmek zorunda kalacaklardır. Gelin hep birlikte bunu gerçekleştirelim; Türkiye’mizin önünü açalım” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ise CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt’un sözlerini eleştirerek, “İzmir’den denize dökecekmiş. Yahu sen nasıl Konya’yı temsil edebilir misin? Bu üslubunla mı Bu üslubunla nasıl Hipokrat yemini ettin. İnanın ben utanıyorum, mahcup oluyor. Oy veren kardeşlerimizi tenzih ediyorum ama böyle biri Konya’yı asla temsil edemez” dedi.

Sorgun, önümüzdeki sürecin sıradan bir süreç olmadığını sözlerine ekleyerek, 16 Nisan’da Türkiye’nin geleceği oylanacağını ve 16 Nisan’ı Türkiye adına ıskalamamak gerektiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya’nın dünyada önemli platformlarda temsil edilen bir kent olduğunu belirterek, tarihi miras taşıyan şehrin yöneticileri olarak hem değerleri korumak hem de daha çok geliştirmek için daha çok çalışmanın gerekliliğine işaret etti.