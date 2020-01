Bakan Elvan, 'Zeytinyağı Şenliği'ne katıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Suriye sınırındaki Kilis’te, Zeytinyağı Şenliği\'ne katıldı. Zeytin hasadı yapıp, fidan diken Bakan Elvan, Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının terör unsurlarından temizlenmesi ile Kilis\'in güvenli hale geldiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis\'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kocabeyli Köyünde Organik Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde gerçekleştirilen \'Zeytinyağı şenliği\' törenine katıldı. Burada zeytin hasadı yapıp, yeni fidan diken Bakan Elvan, zeytin işleme tesisinin de açılışını gerçekleştirdi.

Törende yaptığı konuşmada Kilis zeytini ve zeytinyağını dünya markası yapma konusunda çalışmalar olduğunu anlatan Bakan Elvan, \"Kentteki zeytinin ve zeytinyağının nasıl dünya markası yapılacağına dair görüşmeler var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Kilis\'e gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Kilis öyle bir zeytinyağına sahip ki dünyanın dört bir yanında markalaşması halinde yüksek fiyattan talep edilen bir ürün olması için her türlü değere sahip. Bunun için tanıtımı ve pazarlaması konusunda GAP İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı her türlü desteği verecek\" dedi.

Terör örgütü DEAŞ\'ın varlığının geçmişte Kilis\'i rahatsız ettiğini ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile artık kentin güvenilir olduğunu da vurgulayan Elvan, \"Kilis\'in güvenliği Türkiye\'nin güvenliğiyle aynı anlama gelmektedir. Hatırlarsanız bir ara densizlik yaptılar. Fırat Kalkanı Harekatı\'nı başlattık. Şimdi Kilis en az diğer iller kadar güvenlidir. Yanı başımızda halen savaş devam diyor. Bizim dayanışmamız, birliğimiz o kadar önemli ki bunları sürdürdüğümüz takdirde vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktığımız sürece Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir\" diye konuştu.

Açılışını yaptığı tesisi dolaşan Bakan Elvan, yoldan geçen sürücülere küçük şişelerde zeytinyağı ikram etti.



FOTOĞRAFLI