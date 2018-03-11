Bakan Elvan: Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz, dayanışma içinde olmalıyız

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte önemli güç olduğunu söyledi. Elvan, \"Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Daha çok dayanışma içinde olmalıyız. Zaman, birlikte daha güçlü olma zamanıdır\" dedi.

Niğde\'de, 18\'inci Dönem Siyaset Akademisi\'nin ilk dersini Kalkınma Bakanı Elvan verdi. Niğde Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa Bakan Elvan\'ını yanı sıra AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahut Peşin, partililer ve kursiyerler katıldı. Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile uğraşan ülke sayısının her geçen gün arttığını belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye, artık hem bölgesinde hem de küresel ölçekte büyük güç olan bir ülkedir. Onun için daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye, büyüdükçe Türkiye ile uğraşan ülke sayısının arttığını görüyoruz. Türkiye\'nin küresel bir güç olmasını dünyada söz sahibi olmasını istemiyorlar. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Terör örgütlerine onca silahı ne için veriyorlar, o gelişmiş silahları kimin için veriyorlar. DEAŞ, PKK\'ya bazı bölgeleri verecek, sen DEAŞ\'ı konvoylarla oralara gönderecek ve diyeceksin ki \'PYD, DEAŞ\'a karşı mücadele veriyor\'. Hadi oradan, hadi oradan. Biz sizi biliyoruz. 15 Temmuz tüm dünyaya bir ilk, başka bir örneği yok Türkiye\'ye darbe yapmak isteyenler, bölmeye çalışanlar, parçalamaya çalışanlar, FETÖ\'cüleri kullananlar ve onlarla iş birliği yapan ülkeler rahatsız oldular. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Türkiye güçlenecek, büyüdükçe büyüyecek; ama biz daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz daha çok dayanışma içerisinde olmalıyız. Zaman birlikte daha güçlü olma zamanıdır. Bu gücümüzü daha da büyütmeliyiz.\"

Kalkınma Bakanı Elvan, 18\'inci Dönem Siyaset Akademisi\'nin ilk dersini verdikten sonra Niğde Valiliği\'ni ziyaret ederek, Vali Yılmaz Şimşek\'ten kent hakkında brifing aldı. Bakan Elvan, daha sonra Niğde\'den kara yoluyla ayrıldı.

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