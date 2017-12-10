Bakan Elvan: Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor (3)

MERSİN’E 5 ÖNEMLİ MÜJDE

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Vali Ali İnsan Su, Hilton Oteli’nde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTOS) işbirliğinde düzenlenen \'Mersin İş Dünyası Başarı Ödülleri’ törenine katıldı. Törende konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üreterek, kazancın vergisini ödeyerek, ihracat yapan ödül alan işadamlarının baş tacı olduğunu dile getirdi. Yatırım yapan işadamlarına teşekkür eden Bakan Özlü, etkin sanayi politikaları belirlediklerini vurguladı. Mersin\'e 5 önemli müjde veren Bakan Faruk Özlü şöyle konuştu:

\"Lütfi Elvan Bey ile bakanlar kurulunda görüşüyoruz. Bakanlığımızın sorumluluk alanlarını biliyorsunuz. Bir çalışma yürütüyoruz. Mersin’de bir mega endüstri bölgesi kuracağız. OSB’lerden daha büyük geniş ölçekte dünyada endüstri bölgeleri var. Türkiye’ye bakınca limana entegre olmak büyük avantaj. Mersin liman konusunda Türkiye’nin en büyük limanlarından birisine sahip. Bu nedenle Mersin’e entegre bir endüstri bölgesi kuracağız. Türkiye’nin büyük illerinde Kocaeli, Bursa, Konya\'da bilim merkezleri kuruyoruz. Mersin Valiliği ile bakanlığımız bir protokol imzalayacak. Mersin’de sadece bilim merkezi değil, bir de sanayi müzesi kuracağız. Endüstri 4.0 diye hep konuşuyoruz. Bunun altyapısı da olan üretim süreçlerini denediğimiz, yani yaparak öğrendiğimiz model fabrikalar konusu var. Model fabrika’yı Akdeniz Bölgesi için Mersin’de kuracağız. Türkiye’de yeni bir konu olan Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin bir tanesini de Mersin’de kuracağız. Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yani Gıda Teknopark, İhtisas Teknopark da kuruyoruz. Bunun komisyon kararı imzalandı. Bakanlar Kurulu imzasını bekliyor bu da hayırlı olsun.\"

İHRACAT HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise ekonomideki gelişmelere değinerek son dönemde büyük bir canlanmanın yaşandığına dikkat çekip, şöyle konuştu:

\"Avrupa ve dünya ekonomisindeki canlanmayı aldığımız tedbirlerle fırsata dönüştürdük. Sizler dünyanın dört bir yanına ürettiği malı satabilen, pazarlayabilen ve dünyanın en güçlü firmalarıyla rekabet edebilen bir yapıya sahipsiniz. Dünyanın dört bir yanına malınızı satmaya devam ettiniz. 2017 yılında belki bir ihracat rekoru kıracağız. Şu andaki göstergelerde yüzde 10 üzerinde bir büyüme performansımız var. Kapasite kullanım oranları yüzde 80’in üzerinde. İhracatımız her geçen gün artarak sürüyor. Ürün ve ülke çeşitlenmesi olarak devam ediyor. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Dünyada başta Avrupa olmak üzere ekonomi, ticari alanda ciddi bir canlanma söz konusu. Gelin bunu fırsata dönüştürelim. Yatırım yapmanın tam zamanı. Gelin ülkemize, milletimize güvenelim.Toplam 9 OSB yatırımı planlıyoruz. 3’üncü OSB’de 5 bin kişi istihdam ediliyor. 530 hektarlık alanda 15 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tarımsal ürünleri işlemeye yönelik bir ihtisas OSB kurulması çalışmaları bitti. Onların müteşebbis heyeti kuruldu. O da hazır, 5 bin kişilik istihdam demektir. Mevcut OSB’nin 50 hektar genişletilmesi için 4’üncü OSB’yi de aynı bölgede yapıyoruz. Onun da çalışmaların başladık. Yine aynı alana mevcut OSB’lerin bitişiğinde 300 hektarlık alanda çalışıyoruz. MUT OSB’de bitti. Diğer OSB’ler de eklenince yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız.\"

Konuşmaların ardından Bakanlar Özlü ve Elvan, ihracat şampiyonu, gelir ve kurumlar vergisi şampiyonu, istihdam yaratan firmalar, ticaret ve işlem hacmi ile kentte ekonomisine değer katan işadamlarına ödüllerini verdi.

BAKAN ELVAN\'DAN TRUMP\'IN KUDÜS KARIRANA TEPKİ

Ödül töreninin ardından bakanlar Elvan ve Özlü, Akdeniz Belediyesi\'ni ziyaret etti. İki bakan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk\'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Buradaki açıklamasında ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs kararına değinen Bakan Elvan, \"ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesini asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz. Kudüs tam 500 yıl Osmanlı\'nın egemenliği altında kalmış, o dönemde barış içerisinde, mutluluk içerisinde insanlar yaşamıştır. Kudüs aynı zamanda 3 din için kutsal bir yer olarak kabul edilir. ABD\'nin tek taraflı almış olduğu karar, bir anlamda bu bölgedeki barışı, istikrarı yok eden bir karardır. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve bu karardan dönülmesi noktasında gerekli tüm çalışmaları sonuna kadar yapacağız. Bu konuda hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır. Burada Cumhurbaşkanımız karar sonrası çok yoğun bir diplomasi çalışması yürütmüş, İslam Konferansı Teşkilatını önümüzdeki günlerde toplayacak. Cumhurbaşkanımızın bu gayretlerine diğer İslam ülkeleri de destek vermelidir. Bölgede barış, huzur, istikrar istiyorsak mutlaka bu kararın geri çekilmesi gerekir\" dedi.

BAKAN ÖZLÜ: CUMHURBAŞKANIMIZ KÜRESEL BİR LİDERDİR

Bakan Özlü ise Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmelerin son dönemde kızıştığını ifade ederek, \"Türkiye\'yi uluslararası ortamda kuşatmaya, sıkıştırmaya yönelik gayretler olduğunu görüyoruz. Bir tarafta ABD\'de bir tiyatro oyunu gibi bir senaryo yazılmış ve oynanıyor. Bu mahkeme o kadar basit ki; mahkemenin adı \'Amerika Atilla\'ya karşı\'. Böyle bir mahkeme adı olabilir mi? Ne demek yani böyle bir isim. Bu kadar mı basit olur. Burada açıkça görüyoruz ki bu daha önceki 17-25 Aralık\'ın devamı olan bir dava. Türkiye\'de gerçekleştiremedikleri hukuk ve askeri darbe girişimini yurt dışında, yurt dışı ortaklar üzerinden gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye çok badirelerden geçti. 15 yıldır iktidardayız ve çok sayıda badire atlattık. Uluslararası arenada Türkiye\'ye karşı açık bir tavır var. Bunun sebebi de biz yanlış yapanlara yanlış yaptıklarını söyleyebiliyoruz. Buna yüreğimiz, cesaretimiz yetiyor. BM Genel Kurulunda dünyanın egemen güçlerine karşı \'dünya 5\'ten büyüktür\' demek yürek, cesaret ister. Bunu herkes söyleyemez. Cumhurbaşkanımız artık küresel bir liderdir\" diye konuştu.

ABD\'nin Kudüs kararına da tepki gösteren Bakan Özlü, alınan kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Bakan Özlü, \"Bu sorumsuz ve yanlış bir karardır. İnşallah gerçeği görür ve bu kararından döner\" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Pamuk, Bakan Özlü ve Elvan\'a çeşitli hediyeler verdi.

Mustafa ERCAN - Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)

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