Bakan Elvan: Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor (2)

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BAKANLAR ÖĞRENCİLERİN PROJESİNİ İNCELEDİ Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, öğrencilerin hurda malzemelerden yaptığı hidrolik direksiyonun mekanik dişli sistemini test etti

09 Aralık 2017 19:31

BAKANLAR ÖĞRENCİLERİN PROJESİNİ İNCELEDİ
Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, öğrencilerin hurda malzemelerden yaptığı hidrolik direksiyonun mekanik dişli sistemini test etti. 2 ayda hazırlanan ve motosiklet parçalarından oluşan aracın başına geçen Özlü, projeye tam not verdi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın da eşlik ettiği ziyarette bakanlar, güneş enerjisiyle çalışan tahta solar helikopteri de inceledi. MTOSB tarafından Türkiye\'de ilk defa hayata geçirilen ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanı yetiştiren okulun öğrencileriyle yakından ilgilenen bakanlar, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin tamamen hurda parçalardan yaptığı hidrolik direksiyonun mekanik dişli sistemini beğenen Özlü, direksiyon başında poz verdi.

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