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Politika

Bakan Elvan: Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenler var

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını belirterek, "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlara karşı mücadelemizi sürdürüy

20 Ağustos 2017 19:56

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, terör örgütlerinin taşeron olarak kullanıldığını belirterek, \"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan da ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz\" dedi.
Vali Ali İhsan Su ile birlikte Mersin\'in Silifke İlçesi\'ne bağlı Mara Yaylası\'na giden Bakan Lütfi Elvan, davul ve zurna ile karşılandı. Burada kalabalığa hitap eden Bakan Elvan, terör örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
\"Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için olağanca gücümüzle geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bizim gücümüzü kırmak isteyenlere sesleniyoruz. Bizim gücümüzü asla kıramayacaksınız. Büyümemizi, güçlenmemizi asla engelleyemeyeceksiniz. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütüne yönelik çalışmalarımız amansız devam ediyor. \'Televizyonlardan görüyorsunuz. Ülkemize saldıranlar var, ülkemiz üzerinde hesap yapmak, bölmek isteyenler var. Ama şundan emin olunuz onlar ne yaparlarsa yapsınlar, artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye güçlü bir Türkiye. Terörün kökünü kurutacağız. Yörük insan yiğit insandır, cefakar insandır, vefakar insandır, vatanı için milleti için devleti için, ay yıldızlı al bayrağı için canını feda eden insandır. Biz sizinle gurur duyuyoruz.\"
Bakan Elvan daha sonra merkez Mezitli İlçesi\'ne bağlı Büyükfındık Yaylası\'na geçerek vatandaşlarla buluştu.

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