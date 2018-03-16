Bakan Elvan: Türk askeri yerli silahlarla destan yazıyor (2)

\'ANA MUHALEFET YERİNDE SAYIYOR\'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Denizli İl Başkanlığı\'nı ziyaret ederek partililerle görüştükten sonra açıklama yaptı. Bakan Elvan, Türkiye\'nin bir yandan Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer yandan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Bunun başka bir örneği yok. Hem terörle mücadele ediyoruz hem de ekonomimizi büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe güçlendiriyoruz. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye, yüzde 11.1\'lik büyüme performansıyla dünyanın o çeyrekte en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldi. 2017 yılına baktığımızda da yüzde 7.5\'lik büyüme performansı bekliyoruz. Yine Çin ve Hindistan\'la birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biriyiz. Diyorlar ki bize \'Bunu nasıl başarıyorsunuz?\' Evet, biz başarıyoruz. Biz milletimizle birlikte başarıyoruz. Milletimizin önceliği, partimizin önceliği; milletimizin derdi, hükümetimizin derdi; milletimizin refahı, ülkemizin refahı. Bizim anlayışımız bu. Biz bu anlayışla hareket ettik. Yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Biz köklerimizi milletimizden alıyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Milletin değerlerinden uzak partiler, Ana Muhalefet Partisi\'ne bakın, milletin değerlerinden uzak parti 15 yıldır yerinde sayıyor. Kaplumbağa hızıyla bile yürümüyor, yerinde sayıyor. 15 yıl ana muhalefet partisi olacaksın, hiçbir gelişme gösteremeyeceksin. Çünkü milletin değerlerinden uzaklar, onlar milletle bütünleşmeyen, kaynaşmayan yaklaşım içindeler. Bizim farkımız bu. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz.\"

Bakan Elvan, daha sonra Denizli\'den ayrıldı.



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