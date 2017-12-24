Bakan Elvan: Son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, \"Türkiye\'ye karşı saldırılar, neden artıyor? Çünkü son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor. Millet ne diyorsa siz ne diyorsanız iktidar, onu yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz\" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin\'in Mut ilçesinde düzenlenen AK Parti İlçe Teşkilatı\'nın 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Bakan Elvan\'a AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Yılmaz Tezcan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile teşkilat başkan yardımcısı Ahmet Koca da eşlik etti. Kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, \"Bize karşı saldırılar neden artıyor, diye düşündünüz mü? Bir düşünün. Acaba Türkiye\'ye karşı saldırılar, neden artıyor? \'Türkiye\'nin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından neden rahatsızlar?\' diye kendi kedimize bir soralım. Cevabı çok açık; çünkü son 15 yılda artık Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor. Millet ne diyorsa siz ne diyorsanız iktidar, onu yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Dışarıdakiler, milli iradenin hakim olmasını istemiyorlar. Suudi Arabistan ile yaptıklarını gördünüz değil mi? Talimatı verdiler; kendi kardeşlerini, kendi ailelerinin bireylerini hapishaneye attılar\" diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Elvan, \'15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisinin çöktüğü, gelecek vadetmediği ve küçüldüğü\' söylemelerine karşın Türkiye’nin bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile dünyanın en yüksek oranda büyüyen ülkesi konumuna geldiğini söyledi. Bakan Elvan, şöyle devam etti:

\"Partimizi kapatmaya kalktılar, muhtıra vermeye kalktılar. 17- 25 Aralık\'ta darbe girişiminde bulunmaya kalktılar. 15 Temmuz\'da darbe girişiminde bulundular. Zannetmeyin ki bu girişimleri yapanlar, kendi başlarına hareket ediyorlar. Bunların arkalarında birileri var. Bunlara parasal açıdan destek sağlayan birileri var; ama bu millet, öyle bir millet ki mayası sağlam bir millet. Biz işimize bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz, çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.\"

Bakan Elvan ve beraberindekiler, kongrenin ardından Bozyazı ilçesine gitti.

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