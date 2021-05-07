Bakan Elvan, MHP'li Osmanoğlu'nun "FETÖ" soru önergesini yanıtsız bıraktı

MHP Milletvekili Taner Osmanoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu MASAK’ın FETÖ çalışmalarına ilişkin soru önergesine yanıt alamadı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “sırrın ifşası”nın yasak olmasını gerekçe göstererek bilgi paylaşımında bulunmadı.

MHP’li Osmanoğlu, FETÖ’nün ABD’de reklam panolarında yayımlattığı Erdoğan karşıtı ilanları hatırlatarak, "Bu görsellerde reklam maliyetlerinin Türkiye’deki örgüt üyelerinden temin edildiği ifade edilmiştir. Şimdiye kadar çok değerli çalışmalara imza atan MASAK’ın bundan sonra da hassasiyetle FETÖ’nün mali ayağına ilişkin çalışmalarına devam ettireceğine inancımız tamdır” dedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Osmanoğlu, önergesinde, “2020 yılında, FETÖ para trafiği içinde tespit edilen finansal işlem sayısı kaçtır” ve “FETÖ para trafiği içinde gerçekleştirilen ve tespit edilen finansal işlemler kapsamında askıya alınan para miktarı ne kadardır?” diye sordu.

‘Sırrın ifşası’ kapsamında

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önergedeki sorulara yanıt vermedi. Elvan, cevap metninde, “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231’inci maddesinde belirtilen görev ve yetkiler kapsamında gerekli çalışmalar yürütülerek çalışmaların sonuçları yetkili makamlara iletilmektedir. Yürütülen çalışmaların mahiye ve detayına dair bilgilerin açıklanması, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 22’nci maddesi uyarında, ‘sırrın ifşa’ kapsamında yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.