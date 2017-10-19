Bakan Elvan: Mersin'deki bombalı saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltında (2)

BAKAN ELVAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Valilik ziyaretinin ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne giden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından karşılandı. Şahne\'yi makamında ziyaret ettikten sonra konferans salonunda polislere seslenen Elvan, emniyet teşkilatının tüm mensuplarının yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. PKK, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini ifade eden Elvan, \"Bir taraftan terörle mücadele, diğer taraftan uyuşturucuyla mücadele ediyorsunuz. Mersin\'de tüm emniyet mensuplarımız gecesini gündüzüne katıyor. Sadece ve sadece şehrimizin güvenliği, ülkemizin bütünlüğü için mücadele veriyorsunuz. Özellikle terörle mücadele konusunda vermiş olduğunuz büyük savaş, çaba, gayret takdire şayandır. Birçok ilde tespit edilen terör örgütü mensupları bile, sizlerin sağladığı bilgilerle oralarda yakalanıp tutuklanan kişiler. Güvenlik güçlerimiz terörün kökünü kurutmak için çalışıyor. Terör örgütü mensupları hangi deliğe girerse girsin, hangi taşın arkasına saklanırsa saklansın, gideceğiz, bulacağız ve gereğini yapacağız. Uyuşturucu ile mücadelede de Mersin birinci\" dedi.

Hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra beraberindeki heyetle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne geçen Bakan Elvan, polis servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti. İlk olarak Şadi Anamurluoğlu\'nun odasına giden Elvan, Anamurluoğlu\'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktorundan yaralı ile ilgili son bilgileri alan Elvan, ardından öğrenci Alper Öztürk\'ün yanına geçti. Çiçek verdiği Öztürk ile sohbet eden Elvan, taleplerini dinledi. Bakan Lütfi Elvan daha sonra Yenişehir ve Şehir hastanelerine giderek, patlamada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



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