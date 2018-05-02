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Bakan Elvan: Kazanlı'da otellerin temelini bu yıl atacağız

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Tarsus Kazanlı Turizm Geliştirme Bölgesi'nde 4 milyar liralık yatırımın müjdesini vererek, "Mersin’e ikinci Belek’i kuruyoruz

02 Mayıs 2018 17:10

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Tarsus Kazanlı Turizm Geliştirme Bölgesi\'nde 4 milyar liralık yatırımın müjdesini vererek, \"Mersin’e ikinci Belek’i kuruyoruz. Yatırımcılar projelerini hazırlıyor, otellerin temelini bu yıl atacağız\" dedi.
Mersin’de turizmde adından söz ettirecek projeler bir bir hayata geçiyor. Kalkınma Bakanı Elvan’ın büyük önem verdiği ve tüm aşamalarını yakından takip ettiği turizm bölgeleri, Mersin’i çevresinde ve bölgesinde turizmin yıldızı yapacak. Bunlardan biri de Tarsus Kazanlı Turizm Geliştirme Bölgesi. Bakan Elvan, muhteşem Sahili ve geri bölgesindeki harika doğal yapısı ile göz dolduran Kazanlı ile ilgili müjde verdi. Kazanlı’da altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Elvan, \"Bu bölgeye 4 milyar liralık yatırım yapacağız. Türkiye\'nin ikinci Belek\'i olacak\" dedi.
Mersin\'e üst üste yatırım müjdeleri verdiklerini ifade eden Bakan Elvan, \"Tarsus Kazanlı bölgesi 10 kilometre sahili olan, arkası tamamen ormanlık ve turizm açısından oldukça cazip bir yer. Türk yatırımcılar oraya 4 milyar TL’lik bir yatırım yapacaklar. Yeni Belek olacak. Kazanlı Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi diyoruz. Şu anda firmalar uygulama projelerini hazırlıyor, otellerin temelini bu yıl atacağız. Türkiye için son derece önemli bir yatırım\" diye konuştu.
8 BİN YATAK, 5 BİN İSTİHDAM
Bakan Elvan, yatırımın hayata geçmesi ile Mersin’e ve Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar yapacağını vurgulayarak \"8000 yatak kapasiteli bir yatırım. Oteller, golf sahaları olacak bir alan. 5 bin doğrudan istihdam yaratacak. Çok ciddi bir katkı getirecek Türkiye ekonomisine. O bölgenin de turizm açısından gelişmesine çok katkı sağlayacak\" diye konuştu.
DESTEK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Kazanlı’daki yatırıma hız katacak devlet desteklerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip turizm yatırımları için faiz desteği, vergi indirimi desteği, sigorta primi işveren desteği gibi konularda yeni avantajlar sağlanıyor. Söz konusu desteklerle birlikte Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi’nde yatırım yapacak firmalar da harekete geçti ve yatırıma ilişkin uygulama projelerini hazırlamaya başladı. 

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