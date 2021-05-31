Bakan Elvan, ilk çeyrekteki büyüme rakamlarını yorumladı: Yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi; bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamına ilişkin olarak, "İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi, bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" değerlendirmesini yaptı.

Elvan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz." ifadesini kullandı.

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