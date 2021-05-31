Türkiye, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Piyasanın beklentisi yüzde 6,7 olmuştu

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan büyüme anketinde ilk çeyrek büyüme beklentisi yüzde 6,7 olmuştu. Ankete katılan 17 kurum arasında en düşük tahmini veren kurum ilk çeyrekte Türkiye'nin yüzde 5 büyümesini öngörürken en yüksek tahmini veren kurumun beklentisi ise yüzde 7,2 olarak belirlenmişti. Kurumların, 2021 yılı tamamına ilişkin beklentisi ise yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

Türkiye ekonomisi salgın yılının tamamında yüzde 1,8 büyüme kaydederken, 2020'nin son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyümüştü.

Yabancılar ne öngörmüştü?

Yabancı kurumlarda beklentilerin karışık bir görünüm sunduğu görülmüştü. Büyüme verilerine ilişkin beklentisini paylaşan kurumlardan biri olan Unicredit ilk çeyreğe ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize etmişti. Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkarmıştı. Çeyreklik bazda büyüme beklentisi ise yüzde 1,2 olmuştu.

Morgan Stanley ise yılın ilk çeyreğinde büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını tahmin etmişti. Kurum 2021 yılınının ilk çeyreğinde büyümenin yıllık bazda yüzde 5,3 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştü. Çeyreklik olarak bakıldığında ise kurumun beklentisi yüzde 1,25 oldu.

Morgan Stanley analistleri büyümeye tüketim harcamalarındaki toparlanmanın ve ithalattaki güçlü performansa karşın dış talebin katkı sunacağını belirtmişti. Tüm bu değerlendirmelerin ardından kurum 2021 yılı tamamı için büyümenin yüzde 4,8 olacağını tahmin etmişti.